Natanael celebra renovação de contrato com o Avaí e ritmo forte na pré-temporada

Vem aí o terceiro ano consecutivo vestindo o azul e branco do Avaí. Um dos jogadores mais identificados com as cores do clube, o lateral-esquerdo Natanael renovou seu contrato com o Leão até dezembro de 2025. E a felicidade é grande.

Natanael não faz questão de esconder sua identificação com a equipe azurra e também com o torcedor do Avaí. Com mais de 50 jogos somando os dois anos de clube até então, o lateral quer um ano de 2024 inesquecível.

“Eu não escondia de ninguém que o que eu queria era renovar com o Avaí e ficar mais tempo aqui, mais tempo podendo defender essas cores dentro de campo. É um clube diferente, é uma torcida que faz questão de apoiar, que sempre me deu forças e esteve do meu lado. Agora o foco é retribuir, dar a vida para esse ano conquistarmos os objetivos”, disse.

Natanael elogia ritmo de trabalho do Avaí e projeta 2024

Em pré-temporada com o restante do grupo, Natanael faz questão de elogiar o ritmo de trabalho. Para ele, é o momento de plantar.

“A gente já viu que no fim do ano o clube foi trazendo jogadores importantes, qualificando o nosso elenco e isso é fundamental. Logo de cara já deu pra ver que todos estão se empenhando ao máximo, que é um grupo trabalhador. É agora que plantamos para colher lá na frente. Como eu disse, queremos conquistar todas as metas traçadas pelo Avaí nesse 2024 e só com muito trabalho chegaremos lá”, finalizou o lateral-esquerdo.

O primeiro compromisso do Avaí na temporada é pelo Campeonato Catarinense. Dia 21, Natanael e seus companheiros recebem o Nação, na Ressacada.