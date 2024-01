Com 100% na primeira fase da Copinha, Raphael Laruccia valoriza campanha do Avaí

A equipe do Avaí consolidou sua classificação para a segunda fase da Copinha com mais uma vitória na etapa inicial da competição. O time bateu o Nacional-SP pelo placar de 1 a 0 e chegou a 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos. O treinador do time, Raphael Laruccia falou sobre o bom desempenho do time catarinense.

“Primeiramente, esses resultados positivos se devem ao empenho e comprometimento do nosso elenco. É um grupo que a cada dia busca estar melhor. Depois quero ressaltar o nosso planejamento e preparação que fizemos para essa competição, que nos possibilitou chegar aqui com nossos atletas performando em alto nível”, disse.

Essa é a terceira Copinha do treinador de 38 anos na carreira. A primeira foi pelo Flamengo-SP em 2022 quando inclusive chegou a enfrentar o Leão no torneio. No mesmo ano o treinador passou a assumir o Sub-20 do clube, onde está até hoje. Até aqui são mais de 39 jogos pelo clube catarinense.

Raphael tem a Licença PRO da CBF e nesta edição da Copa SP conquistou a vaga antecipada para a Segunda Fase após vencer o Retrô-PE e o São Caetano. Agora o time que terminou em primeiro lugar no Grupo 32, espera o adversário que será decidido nesta quinta (10), no confronto entre Coritiba e Juventus. Raphael também comentou sobre a expectativa para a sequência da competição.

“A fase de mata-mata é sempre extremamente difícil, por se tratar de jogo único e contra adversários que vêm motivados da primeira fase. Estamos pensando degrau por degrau, o foco é chegar na terceira fase, depois quarta fase, e assim sucessivamente. Queremos ir muito longe, mas sempre olhando para o momento, jogo por jogo, com muito foco”, finalizou o técnico.