Juventus-SP vence Avaí e se classifica para a terceira fase da Copinha

Avaí e Juventus-SP se enfrentaram nesse sábado (13), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior, no estádio da Rua Javari. A partida terminou com vitória da equipe da Mooca pelo placar de 1 a 0, gol de Kauã Santos.

Tudo igual

O primeiro tempo começou com poucas emoções e com as equipes mais recuadas, principalmente os donos da casa. A primeira chance do jogo foi do Juventus aos 17, após lançamento da defesa. Fabrício dominou bem e finalizou em cima do goleiro do Avaí, que fez ótima defesa. Um minuto depois, foi a chance do Avaí. Ronaldy fez bela jogada individual e tocou para Cássio, o atacante chutou cruzado e viu a bola passar rente à trave, quase abrindo o placar. Aos 21, após chute de Lucas Roberto, Henrique do Avaí colocou a mão na bola dentro da área e cedeu pênalti para o moleque travesso. Na cobrança, o capitão Kaue veio para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Marcão, mantendo o zero a zero na Rua Javari.

O pênalti perdido pesou para a equipe do Juventus, que acabou recuando suas ações e vendo a equipe do Leão da Ilha crescer no jogo. O Avaí tomou as ações da partida e teve grandes chances até o final da primeira etapa, com destaque aos 42 minutos. Após cruzamento na área, Luis Felipe se esticou todo para completar para o gol, mas a bola passou do atacante e morreu na linha de fundo, cravando o empate na primeira etapa.

Juve marca e avança​​​​​​​

​​​​​​​O Juventus cresceu na segunda etapa e pressionou a equipe do Avaí desde os primeiros minutos, apostando em jogadas de velocidade com seus atacantes. Em uma delas, aos 20 minutos, Fabrício puxou belo contra-ataque após escanteio na área da Juve e serviu Kauã, que bateu forte de fora da área, mas parou em bela defesa do goleiro Marcão. Aos 29, a equipe da Mooca chegou novamente com Kauã, o atacante fez bola jogada individual, cortando a marcação e finalizou forte no cantinho. O goleiro do Leão se esticou todo, mas dessa vez não chegou na bola, 1 a 0 moleque travesso.

Após o gol, a equipe da casa cresceu, pressionando cada vez mais o Avaí e buscando ao máximo ampliar o placar. Aos 32, após cobrança de escanteio e cruzamento na área, o zagueiro Matheus subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte na trave, quase fazendo o segundo da Juve. O Avaí não se intimidou com a pressão e tentou buscar o empate nos minutos finais, chegando forte aos 36 minutos no chute de Messias e também aos 50, na cabeçada de Vini, porém a equipe do moleque travesso contou com belas defesas do goleiro Marcelo, sacramentando a vitória na Rua Javari.

Sequência

​​​​​​​Com a vitória, a equipe da Mooca se classificou para a terceira fase, onde enfrentará a equipe do Coritiba, que venceu na outra partida da chave contra a equipe do Retrô-PE.