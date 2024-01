Velho conhecido do torcedor avaiano, João Paulo retornou ao Avaí para reeditar sua história no clube. Campeão e eleito craque do Campeonato Catarinense, em 2019, o meia reestreou com vitória por 3 a 2 sobre o Nação no último domingo (21), em jogo válido pela primeira rodada do torneio estadual. Aos 33 anos, o atleta já superou a marca de 50 jogos com a camisa do Leão da Ilha e diz que quer o torcedor jogando junto com o time, comparecendo na Ressacada e fazendo festa, para fazer valer a força de jogar em casa.

“O nosso primeiro objetivo já foi conquistado, que era iniciar a temporada com um resultado positivo. Mostramos a nossa autoridade jogando em casa. É assim que precisa ser, sempre. Sei que a vitória fora de casa não veio, mas vamos dar a volta por cima. Peço aos torcedores que continuem nos apoiando, que compareçam nos estádios, porque esse apoio é fundamental. Voltei aqui para honrar essa camisa, a marca de 50 jogos por este clube me deixa muito feliz. Quero que o torcedor sinta orgulho dos jogadores que representam o Avaí”, destacou.

Em 2023, quando defendeu as cores do CRB, João Paulo atuou em 50 jogos, marcou sete gols e anotou duas assistências. Diante do Nação, o meio-campista entrou em campo aos 64 minutos e chamou a atenção com dribles e mais de 80% de aproveitamento nos passes, segundo o aplicativo de estatísticas SofaScore. A boa exibição durante a primeira rodada garantiu ao jogador uma vaga no time titular diante do Hercílio Luz.

“Acredito que posso colaborar sempre com a manutenção da posse de bola, sou um meia passador e versátil. Minha maneira de jogar, como todos sabem, é bem vertical. Gosto do drible, de jogadas mais ofensivas, sem medo de errar. Espero poder retribuir todo o carinho que já recebi aqui desde que decidi voltar”, comentou João Paulo.

O próximo duelo do Avaí acontece neste domingo (28), às 18h, contra a Chapecoense. A ideia, segundo João Paulo, é vencer o embate para fortalecer a confiança e ganhar moral com a torcida. “Não queremos tropeçar numa partida tão importante. Imagino que o torcedor ficará bem feliz e satisfeito se conquistarmos o resultado positivo no fim de semana. Entramos em campo para vencer. Jogar o Campeonato Catarinense, aliás, me traz boas recordações”, salientou.