Avaí bate Nacional-SP e fecha primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

Cumprindo tabela pela terceira rodada da Copinha, o Avaí venceu o Nacional-SP na tarde desta terça-feira (9), no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. Ronaldy, aos 21 minutos do primeiro tempo, fez o gol da partida válida pela rodada final do grupo 32.

A classificação do Avaí veio a segunda fase veio de forma antecipada na segunda rodada, após a vitória sobre o São Caetano, por 2 a 0. Por isto, o Leão poupou alguns titulares na partida. O Nacional já entrou em campo eliminado.

Panorama do grupo

Mais cedo, o Retrô bateu o São Caetano de virada, por 3 a 1, e garantiu a segunda colocação da chave. Ivisson, contra, abriu o placar para os paulistas, mas Gogó, Nicolas e Roque asseguraram o triunfo dos pernambucanos.

Com o resultado, o Avaí terminou esta fase do campeonato como líder da chave, tendo nove pontos conquistados, e alcançou sua melhor campanha na fase inicial da competição na história. O Retrô terminou em segundo, com seis. Nacional e São Caetano somaram um.

Sequência

Avaí e Retrô aguardam a definição do grupo 31 para conhecerem quem enfrentam na próxima fase. Coritiba e Juventus-SP já estão classificados e se enfrentam para definir a primeira e segunda colocação da chave.