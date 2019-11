Resultado Joinville x Palmeiras no Brasileirão 2015 (0-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

O resultado faz com que Palmeiras e Joinville continuem sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Verdão soma dois pontos, ocupando a 13ª colocação. Já os catarinenses, com apenas um ponto, terminam a rodada na 17º posição, abrindo a zona de rebaixamento.

49' Fim de jogo na Arena Joinville.

47' FORA!!! Ayrton cruza na medida para Leandro Pereira, que estica a perna, consegue o desviar e a bola passa raspando no gol de Oliveira.

45' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

43' Substituição no JEC: sai Mário Sérgio para a entrada de Sueliton.

41' Avançando pela esquerda, Joinville chega com perigo, mas Prass fica com a bola.

39' Mesmo com mais movimentação, Palmeiras sofre para conseguir levar perigo ao Joinville, levando pressão em vários momentos.

36' Marcelinho Paraíba cobra falta lançando a bola no meio da área,mas ela passa por todo mundo e sai pela lateral.

34' Joinville também mexe: William Henrique deixa o campo para a entrada de Wellington Saci.

33' Substituição no Verdão: Lucas sai e Ayrton assume seu posto.

31' BOA CHEGADA! Em sua primeira participação na partida,

Kelvin completa cruzamento de Robinho e obriga Oliveira a fazer a defesa.

30' Mudança no Palmeiras: Rafael Marques deixa a partida mais cedo para a entrada de Kelvin.

28' ​Rafael Marques tenta completar cruzamento no segundo pau, mas não leva perigo ao gol de Oliveira.

27' Atacante do Joinville ganha da marcação, invade a área pelo lado direito e bate cruzado, porém, a bola segue pela linha de fundo.

26' Palmeiras arrisca bola longa para o ataque, mas Mário Sérgio atrasa de cabeça e Oliveira faz a defesa.

22' Substituição no Joinville: Augusto César deixa a partida para a entrada de William Popp.

21' Kempes faz o gol do Joinville, mas como estava em posição irregular, o tento foi anulado.

20' Equipe catarinense pressiona no ataque, aproveitando as brechas deixadas pelo Palmeiras.

18' Joinville arma bom contra-ataque e, com velocidade, chega de forma perigosa. A defesa do Verdão sofre, mas afasta o perigo.

17' Palmeiras tem escanteio pelo lado direito. Na cobrança de Zé Roberto, a bola explode na defesa do JEC.

15' Valdivia fica sozinho pelo lado esquerdo do ataque e sofre a falta. Na cobrança, a bola espirra na área e não apresenta perigo.

13' William Henrique parte em velocidade pelo lado esquerdo e se livra da marcação, mas sai com a bola pela linha de fundo.

12' Zé Roberto lança bola em cobrança de falta para o meio da área e Valdivia desvia de cabeça, mas não leva perigo.

11' Joinville tem novamente boa chegada, mas a zaga alviverde tira o perigo dali.

10' POR POUCO! Marcelinho Paraíba recebe passe em profundidade, tem espaço para o chute, arrisca de longe e a bola passa raspando a trave.

8' ASSIM NÃO, MAGO! Rafael Marques ajeita a bola de cabeça dentro da área, Valdivia bate de primeira, mas pega muito mal.

7' Cartão amarelo para Leandro Pereira.

6' Robinho cede bom passe para Valdivia, mas o meia se desequilibra e peca na hora de fazer o domínio.

5' Jogo truncado nos minutos iniciais, mas mesmo assim um pouco mais movimentado que toda a etapa inicial de jogo.

3' Kempes aplica falta dura e é advertido com cartão amarelo.

1' QUE PERIGO! Kempes recebe com espaço na entrada da área e arrisca o chute rasteiro. Atento ao lance, Fernando Prass faz a defesa.

0' Mudança no Palmeiras: Egídio sai para a entrada de Valdivia.

0' Recomeça a partida!

A etapa inicial não contou com boa atuação de ambas as equipes. O estádio calado parece também ter calado o futebol de Joinville e Palmeiras, que pouco fizeram para alterar o marcador ainda zerado.

47' Fim do primeiro tempo!

46' Egídio cruza buscando Leandro Pereira, mas o atacante não alcança a bola.

45' Juiz assinala dois minutos de acréscimo.

43' Zé Roberto cobra falta e lança para o meio da área, mas a arbitragem assinala impedimento do ataque alviverde.

41' O silêncio na Arena Joinville deixa a partida com um clima totalmente atípico ao Brasileirão.

39' Lucas avança até a linha de fundo e faz o cruzamento para o meio da área, mas a defesa do Joinville ganha novamente na disputa.

38' Leandro Pereira aproveita sobra dentro da área e bate de primeira, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo.

37' Tudo certo com o goleiro palmeirense. Partida é retomada.

36' Fernando Prass sofre falta de Mário Sérgio, que recebe cartão amarelo, e jogo fica paralisado para o atendimento do goleiro, que sente muito a perna.

35' Marcelinho Paraíba faz a aproximação pelo lado esquerdo e cruza buscando Kempes, mas zaga do Palmeiras se adianta e tira a bola dali.

34' Na cobrança, defesa catarinense afasta o perigo.

34' Palmeiras ganha escanteio e tenta apresentar perigo no jogo aéreo.

32' Jogo segue cadenciado e com entradas duras.

30' OPA!!! Kempes leva perigo ao Palmeiras e Fernando Prass faz a defesa. No rebote, defesa alviverde afasta.

28' Palmeiras tem 70% de posse de bola, mas até o momento não foi apresentada nenhuma chance de perigo de ambos os lados.

27' Joinville marca muito bem e Palmeiras não consegue se aprofundar na área adversária.

24' Rafael Marques domina com facilidade na entrada da área, vê a aproximação de Robinho, mas acaba deixando a bola com os zagueiros do Joinville.

22' Lucas encontra espaço para o cruzamento pela ponta direita e Leandro Pereira tenta completar o lance, mas não consegue passar pela marcação.

21' Por conta do estádio vazio, ouve-se muito o técnico Oswaldo de Oliveira orientando o time.

20' Toque de bola muito forte no meio campo.

17' Na cobrança, Robinho cruza forte demais e a bola vai embora por cima do gol.

15' Zé Roberto faz linda jogada, mas é parado por Bruno Aguiar, que recebe cartão amarelo.

13' Lucas invade a área de ataque do Palmeiras avançando pelo lado direito, acaba se desequilibrando e a bola sai pela linha de fundo.

12' Mário Sérgio sai em velocidade pelo lado direito, mas Victor Hugo faz o desarme.

11' Recebendo na entrada da área, Robinho cruza na segunda trave, mas zaga do Joinville afasta o perigo.

10' Num bate-rebate, bola fica presa no meio campo.

9' Leandro Pereira chega com perigo ao ataque, mas o árbitro assinala impedimento do atleta palmeirense.

8' César avança pela lateral até o fundo do campo e lança na área buscando Marcelinho, mas a defesa do Verdão afasta.

7' Joinville também arrisca jogada pelo lado esquerdo, mas a bola sai sem perigo pela linha de fundo.

5' Verdão aciona muito o lado esquerdo do campo para chegar ao ataque.

4' Palmeiras tem chance de lançar a bola na área com falta, mas Robinho cobra mal e a bola vai bem longe.

3' Robinho surge no meio da área do Joinville, bate cruzado e Oliveira faz a defesa facilmente.

2' Zé Roberto recebe passe na ponta direita e lança a bola na área, mas a zaga do Joinville afasta o perigo.

1' Egídio avança pelo lado esquerdo e sofre primeira falta do jogo.

0' Começa a partida!

A saída de bola é do Joinville.

O clima na Arena Joinville é muito esquisito sem a presença da torcida.

Agora o hino de Santa Catarina é executado.

Com o estádio vazio, Hino Nacional Brasileiro é executado.

Em instantes a bola vai rolar na Arena Joinville!

As equipes já realizaram aquecimento no gramado e agora se encontram nos respectivos vestiários.

Completando quarenta anos no dia de hoje, Marcelinho Paraíba faz sua estreia no Joinville.

Quem apita a partida é o árbritro Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Bruno Boschilia.

Palmeiras também já está escalado: Fernando Prass, Lucas, Víctor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Robinho e Zé Roberto; Dudu, Rafael Marques e Leandro Pereira.

Joinville definido para a partida: Oliveira, Mário Sérgio, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Anselmo, Augusto César, Marcelo Costa e Marcelinho Paraíba; William Henrique e Kempes.

Ao longo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitará o estado de Santa Catarina em quatro oportunidades. Além da partida de logo mais contra o Joinville, o Verdão irá encarar o Figueirense (07 de junho), Chapecoense (04 de outubro) e Avaí (18 de outubro).

O meia ainda comentou sobre a longa duração do campeonato e sobre as inevitáveis lesões que podem desfalcar o time: “Acho que já joguei 20 jogos neste ano, é complicado, as lesões acontecem. A gente tem de tentar sempre conversar com a fisioterapia, a preparação física e o Oswaldo para isso não acontecer. A comissão está vendo isso e poupando alguns jogadores. Eles estão chegando à conclusão de que temos de dar uma poupada, pois o campeonato é longo e é difícil manter a mesma pegada durante o ano todo”.

Em entrevista coletiva, Robinho, meia do Palmeiras, comentou sobre o entrosamento do time e a importância de fazer um revezamento entre os titulares da equipe: “Já estamos na fase de estar todo mundo entrosado, são quase cinco meses treinando e todos já se conhecem. O Oswaldo tem de fazer isso (mudar o time sempre) porque o Campeonato Brasileiro é longo, tem muitos jogos e todos têm de estar no ritmo para entrar bem. É importante, pois com certeza teremos lesões e cartões durante o campeonato”.

O zagueiro também comentou sobre o adversário desta noite e sobre os desafios que os aguardam: “O Palmeiras é um clube grande e tem um elenco muito bom. Temos que ter o máximo de cuidado para conquistarmos o nosso principal objetivo, que são os três pontos. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, principalmente pelo fato de estarmos sem o nosso torcedor nas arquibancadas, o que faz a diferença, mas temos que impor nosso ritmo em casa”.

Um dos líderes do Joinville, Bruno Aguiar reconheceu a diferença de ritmo entre a primeira e segunda divisão do futebol nacional, já que o JEC, campeão da Série B do Brasileirão 2014, retornou à elite do Campeonato Brasileiro após 28 anos: “O ritmo da Série A é intenso, forte e não dá espaços para muitos erros. A pegada é diferente das últimas competições que disputamos e vamos ter que nos adaptar rapidamente. Mas o elenco está ciente das dificuldades que enfrentaremos. Temos consciência disso”.

20:33 Arena Joinville é o palco do confronto de logo mais entre Joinville x Palmeiras, que não contará com a presença de torcida pela punição que será cumprida pelo JEC por conta de uma confusão entre torcidas no jogo diante da Ponte Preta na Série B de 2014.

]

Já o Palmeiras não poderá contar com Jackson, Tobio e Arouca, que realizam condicionamento físico. João Pedro e Gabriel Jesus estão fora por terem sido convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Allione, Cleiton Xavier e Mouche permanecem no departamento médico.

Para a partida, o Joinville terá o desfalque de Naldo, por ter recebido o segundo amarelo e o vermelho na partida diante do Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO: Zé Roberto, lateral do Palmeiras, vem jogando fora da sua posição de origem. O experiente jogador se destacou atuando no meio de campo, inclusive na goleada diante do Sampaio Corrêa, na última terça-feira (12). O Técnico Oswaldo de Oliveira irá manter o atleta no setor.

20:14 FIQUE DE OLHO: Oliveira, goleiro do Joinville, vem sendo destaque da equipe. Na última rodada, Oliveira foi quem mais teve defesas difíceis e pode ser o pesadelo do Palmeiras para a partida de hoje.

Oswaldo de Oliveira, comandante do Palmeiras, também deu seu parecer sobre não ter a presença de torcedores na partida diante do JEC: " Depende muito do adversário, de como eles se sentirão. Se fosse o meu jogo, na arena e com os portões fechados, com certeza nós iríamos nos sentir prejudicados. É uma incógnita, veremos como nos comportaremos e o adversário também".

Na última sexta-feira (15), Hemerson Maria, técnico do Joinville, comentou sobre o fato da partida não contar com a presença da torcida no estádio em virtude de uma punição envolvendo torcedores do JEC e da Ponte Preta, em partida válida pela 35ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O comandante confessou que é estranho ter a Arena Joinville vazia: “É algo negativo, fica esquisito, não é a realidade. Trabalhei no RB Brasil (em 2013) que não tem torcida, tem toda estrutura, não falta nada, e não tem torcida. Jogamos um clássico local contra o Audax com 120 pessoas no estádio. Fica estranho, mas esta será uma experiência nova”.

O último jogo entre as equipes foi em novembro de 2013, pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras venceu o Joinville por 3 a0, em partida válida pela 34ª rodada do torneio. O jogo foi realizado no estádio do Pacaembu.

19:57 Favorito no jogo da noite, o Palmeiras conta com um retrospecto muito positivo no confronto: em cinco partidas, são quatro vitórias e apenas um empate. Desses confrontos, dois foram pela Série A, no Campeonato Brasileiro de 1986, com vitória alviverde por 2 a 0 e o empate sem gols. Pela série B do Brasileirão, em 2003 o Palmeiras venceu por 2 a 1 e em 2013 também se deu melhor com os placares de 2 a 0 e 3 a 0.

O Verdão vem de empate da primeira rodada onde recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque. O placar final da partida foi de 2 a 2. Relembre: Rafael Marques marca no último minuto e Palmeiras empata com Atlético-MG na abertura do Brasileirão

Já o Palmeiras, que vem como visitante, ocupa a 10ª posição com apenas um ponto devido ao empate na última rodada.

Na última rodada, o Joinville foi derrotado pelo Fluminense, em partida com gol único de Vinícius. Confira o pós da partida: Fluminense sofre mesmo com um jogador a mais, mas vence Joinville com gol no fim

O mando de campo é do Joinville, que ocupa a 17ª colocação. A equipe ainda não somou pontos no campeonato.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Joinville x Palmeiras, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, na Arena Joinville.