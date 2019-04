Vasco enfrentará o Ginástico (MG) na semifinal da Liga Ouro de Basquete

A equipe vascaína de basquete tentou, fez ótimas partidas no segundo turno da primeira fase, mas a liderança ficou mesmo com o Campo Mourão. Os paranaense, que começaram a competição de maneira avassaladora, venceram os vascaínos, em São Januário, pela última rodada da primeira fase, e garantiram o primeiro lugar geral. Tendo terminado em segundo lugar, o Vasco enfrentará o Ginástico, terceiro colocado, e terá a vantagem de jogar três partidas em casa na série melhor de 5.

Após um primeiro turno variável, cheio de desconfiança, a equipe vascaína engrenou na competição, e chegou às últimas quatro partidas jogando de igual para igual com as equipes mais fortes da Liga Ouro: Ginástico e Campo Mourão. O Sport, para a infelicidade de seus torcedores, acabou ficando na última colocação, principalmente por conta das derrotas bobas dentro de casa.

Nos duelos contra o Ginástico, vascaínos garantem vaga nos playoffs e vivenciam virada histórica

Na primeira partida contra o Ginástico, fora de casa, os vascaínos comandaram a partida, e com a vitória por 97 a 78, garantiram vaga nos playoffs ainda com três partidas restando na competição. O destaque da partida, aliás, foi Hélio, armador vascaíno. Com 21 pontos, ótimo aproveitamento nas bolas de três e atuação decisiva no quarto final, o camisa 5 do Vasco foi o principal nome na partida.

A segunda partida entre as duas equipes, ainda em Minas Gerais, foi extremamente disputada, com os vascaínos conseguindo mais uma vitória e mantendo vivo o sonho de alcançar a primeira colocação da competição.

A equipe mineira foi para o intervalo com vinte e dois pontos de frente, e os cruzmaltinos conseguiram empatar a partida no último quarto, de forma emocionante, levando a mesma para a prorrogação com 87 a 87 no placar. Na prorrogação, a estrela de Palacios, o grande destaque do jogo, continuou brilhando, e com sua ótima atuação, conseguiu guiar os vascaínos à vitória, pelo placar de 103 a 101.



Márcio foi um dos contratados pelo Vasco durante a Liga Ouro, e suas exibições consistentes têm impressionado (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Vasco joga de igual para igual com Campo Mourão, mas sucumbe no segundo duelo e perde a chance de chegar à liderança

A primeira partida entre as equipes foi de domínio vascaíno. Com primeiro quarto equilibrado, o time de São Januário começou a abrir vantagem já no segundo período, e sacramentou a vitória ainda no terceiro quarto, com mais uma grande atuação do argentino Palacios. Com a vitória, os vascaínos iriam à última rodada ainda com chances de chegar à liderança, desde que vencessem o atual líder da competição.

Na segunda partida, os vascaínos fizeram um primeiro tempo muito ruim, deixando os paranaenses abrir uma boa vantagem, e nem a disposição demonstrada pelos cariocas no segundo tempo foi suficiente para conquistar a vitória. Com final emocionante, a partida terminou 69 a 68 para os paranaenses, que carimbaram suas vagas na final da competição.



Palacios, argentino contratado durante a competição, tem sido o grande destaque vascaíno (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Agora os vascaínos enfrentarão a equipe do Ginástico em cinco partidas, com a primeira estando marcada para o próximo domingo (15), às 11 da manhã, no Ginásio de São Januário. Segue a relação de todos os duelos da semifinal:

Jogo 1 – 15/05 (domingo), às 11 horas, no Ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo 2 – 17/05 (terça-feira), às 19h30, no Ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo 3 – 20/05 (sexta-feira), às 20 horas, no Olympico Club, em Belo Horizonte (MG)

Jogo 4 – 22/05 (domingo), às 18 horas, no Olympico Club, em Belo Horizonte (MG)

Jogo 5 – 25/05 (quarta-feira), às 19h30, no Ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro (RJ).

Enquanto isso, os paranaenses do Campo Mourão esperaram o vencedor do duelo para disputar a vaga na NBB, conquistada apenas pelo campeão da Liga Ouro de basquete.