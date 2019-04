Wellington Paulista exalta empate com Figueirense: "Conseguimos controlar o jogo"

Nesse domingo (15) a Ponte Preta estreou no Campeonato Brasileiro 2016 diante do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. E em um jogo onde criou as principais oportunidades, a equipe ficou num empate sem gols diante de um dos rivais que deve brigar na parte de baixo da tabela justamente junto com a Macaca.

Com este resultado o time campineiro volta pra casa com um ponto ganho e inicia o torneio na 12ª colocação, enquanto seu rival no dia ocupa o nono lugar.

Na próxima rodada a equipe recebe no Moisés Lucarelli, um time da capital paulista, o Palmeiras no sábado (21) às 16h pela segunda rodada da competição nacional. Já o Figueira visita o Cruzeiro no Mineirão no mesmo dia mas às 21h.

Um dos atacantes do elenco, e um dos nomes mais experientes de todo o grupo, Wellington Paulista também lembrou dos erros da equipe diante do arqueiro rival, mas ressaltou a boa atuação da equipe e considerou positivo o desempenho do time após um início de temporada marcado pela desconfiança.

"Conseguimos controlar o jogo. Eles só pressionaram no fim, pois estava em casa, é natural. Mas conseguimos trabalhar bem a bola, envolvemos, pena que não fizemos os gols. Eu tive chance, o Roger também. Fora de casa não perdemos, não sofremos gols, e vamos trabalhar para conquistar as vitórias daqui para a frente". Lembrou Wellington após o jogo.

Outro dos jogadores que perderam as mais variadas chances dos pontepretanos no cotejo, o atacante Roger também falou sobre o jogo. "Jogamos bem. Não estava difícil a partida. Com todo respeito ao Figueirense, deixamos de ganhar dois pontos, que lá na frente podem fazer falta. Espero que não (façam falta), e que possamos vencer já no próximo sábado", afirmou o atacante Roger, projetando o duelo contra o Palmeiras, no sábado, às 16h, no Majestoso.