Resultado Novo Iguaçu 0x2 Vasco no Campeonato Carioca 2017

48' Fim de partida em Moça Bonita

45' Teremos mais três minutos

44' Adriano entra na área, mas a marcação chega a tempo e a bola fica com Martín Silva

42' Sai Jean para a entrada de Wagner

39' Cartão amarelo para Alex Souza

36' Cartão amarelo para Patrick por falta em Nenê

35' Sai Marlon para a entrada de Alex Souza

35' Sai Yago Pikachu para a entrada de Manga Escobar

34' Vasco partia em contra ataque, mas Luis Fabiano ficou sozinho e cavou uma falta para o Gigante da Colina

31' Sai Wescley para a entrada de Patrick

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Pikachu trabalha a bola, toca para Nenê, que volta para o atacante improvisado, que se joga na bola e amplia o resultado

28' UUUUUUUUUUUUH! Douglas faz ótima jogada individual, abre para Gilberto, que toca para Luis Fabiano invadir, o atacante toca para trás e encontra Douglas sozinho, mas o volante na hora de tirar o 10, mandou para fora

23' Sai Kelvin para a entrada de Julio dos Santos

22' UUUUUUUUUUUUUUH! Gilberto cruza com perfeição na cabeça de Luís Fabiano, o centro avante cabeceia com consciência, mas a bola morre na linha de fundo

22' Nova Iguaçu tenta trabalhar a bola no ataque, mas pecou no último passe

15' UUUUUUUUUUUUUH! Yago Pikachu entra na área e rola a bola para Douglas, mas o volante pega com o pé que não é bom e manda para fora. Ótima chance que o Vasco desperdiçou

15' Cartão amarelo para Caio Cesar por falta em Henrique

14' Cartão amarelo para Jean por falta em Wescley

13' Sai Iuri e entra Renan Silva

10' Luis Fabiano ia saindo sozinho contra o goleiro, mas o bandeirinha já havia marcado posição irregular

7' Escanteio para o Nova Iguaçu

5' QUE ISSO, NENÊ! O meia vascaíno percebe que o goleiro Jefferson está adiantado e arrisca do meio de campo. Se um fosse um pouco mais baixo essa bola entrava

3' UUUUUUUUUUUUH! Nenê cobra e Douglas cabeceia para o gol, a bola ia entrando, mas Caio Cezar aparecer para cortar

3' Escanteio para o Vasco

0' Começa a etapa final

Jogadores em campo para o segundo tempo

47' Fim de primeiro tempo

45' Teremos mais dois minutos

40' Falta para o Nova Iguaçu. Rafael Marques puxa Adriano de frente para a área e recebe o cartão amarelo

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Nenê cobra escanteio, a bola passa por Kelvin, mas Rafael Marques estava lá para mandar para o fundo da rede

38' Escanteio para o Vasco

35' UUUUUUUUH! Wescley pega rebote de fora da área, mas a bola sobe por cima do gol assustando o goleiro

34' Nova Iguaçu tenta avançar, mas a para na marcação do Vasco

25' UUUUUUUUUH! Nenê cruza para a área, Pikachu sobe sozinho com o gol aberto, mas cabeceia com os olhos fechados e manda para linha de fundo

20' UUUUUUUUUH! Kelvin faz bom toque para Gilberto, que toca para o meio. A bola passa por mundo e Pikachu quase alcança para a abrir o placar

19' Escanteio para o Vasco

13' Nenê recebe na esquerda e cruza para Luís Fabiano, mas a zaga do Nova Iguaçu corta

9' UUUUUUUH! Luís Fabiano recebe, limpa a jogada e sai de frente contra o goleiro, mas o chute sai por cima do gol

7' Escanteio do Nova Iguaçu

2' Boa tabela com Gilberto, que toca para o meio e o goleiro dar rebote para o meio, na sequência, o zagueiro do Nova Iguaçu manda para escanteio

0' Rola a bola em Moça Bonita

Escalação do Nova Iguaçu: Jefferson, Vinicius Matheus, Raphael Azevedo, Murilo Henrique, Iuri, Caio Cezar, Paulo Cezar, Paulo Henrique, Wescley, Adriano e Marlon

Escalação do Vasco: Martín Silva, Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques, Henrique, Jean, Douglas Luiz, Nenê, Kelvin, Yago Pikachu e Luís Fabiano

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o confronto entre Nova Iguaçu x Vasco ao vivo.

Com a vitória sobre o Boavista pelo placar minimo na última rodada, o Vasco só depende de si para conseguir a classificação às semifinais da Taça Rio e do Campeonato Carioca

Na tarde deste sábado, o Gigante da Colina encerrou a preparação para a partida, que terá a volta do atacante Luís Fabiano.

Recém chegado no clube, o técnico Milton Mendes vem agradando os jogadores com seus modos de conduzir os treinos.

"Ele tem a obsessão pela parte tática, o que na Europa é primordial. E é o que ele realmente tenta trabalhar bastante. Organizar muito. Fazer jogadas de falta, escanteio. Organizar o time taticamente em não só um tipo tático, mas em vários tipos, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2. Ainda não tivemos muito tempo. Mas já deu para perceber que a parte europeia dele é essa .Ele realmente quer fazer todo mundo saber o que precisa fazer, quando precisa mudar o esquema tático e deixar claro tudo que precisa fazer na hora do jogo", afirmou Nenê.

Testado na zaga na partida contra o Boavista, o meia Julio dos Santos comentou que pretende adotar a posição mais frente. Também disse que pretende ser técnico no futuro.

"Não é porque joguei ontem (quinta-feira), mas tenho o plano de poder jogar na zaga daqui a dois ou três anos. Mas tem que ser com um treinador que goste de posse de bola, de saída no chão. É uma opção que aconteceu no Bayern, com o Guardiola. O Javi Martínez era o volante que jogava na zaga para ter uma saída limpa. A experiência de jogar ontem me ajudou muito, porque quero evoluir ainda mais no meu jogo", comentou Julio dos Santos.

Os locales vem motivado para o confronto Nova Iguaçu x Vasco ao vivo, nesta semana conseguiram alcançar a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, além de estar fazendo a melhor campanha de sua história no Estadual.

A Laranja da Baixada precisa vencer o Vasco para poder se classicar às semifinais.

"Sofremos um rebaixamento muito doloroso em 2015, algo que mexeu muito com todo mundo aqui. Quando subimos no ano passado, tirei um peso das costas muito grande. Estamos muito felizes em colocar o Nova Iguaçu no lugar onde sempre mereceu estar, pela estrutura que tem e pelo trabalho sério que é realizado aqui. Mas não paramos por aí e vamos tentar mais coisas no domingo", afirmou o goleiro Jefferson