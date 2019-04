Resultado Ferroviária x Corinthians no Brasileirão Feminino (1-2)

Partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, em São Paulo

INCIDENCIAS : Partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, em São Paulo

Luciana; Isabela (Bárbara, intervalo), Carol, Gabi e Raquel Julião; Nicoly, Luana (Isadora do Amaral, min. 60), Pat Paduim e Rafaela; Rafaela Travalão e Tábatha. Técnico: Anderson de Oliveira

Luciana; Isabela (Bárbara, intervalo), Carol, Gabi e Raquel Julião; Nicoly, Luana (Isadora do Amaral, min. 60), Pat Paduim e Rafaela; Rafaela Travalão e Tábatha. Técnico: Anderson de Oliveira

Ferroviária : Luciana; Isabela (Bárbara, intervalo), Carol, Gabi e Raquel Julião; Nicoly, Luana (Isadora do Amaral, min. 60), Pat Paduim e Rafaela; Rafaela Travalão e Tábatha. Técnico: Anderson de Oliveira

94' Fim de jogo na Arena da Fonte Luminosa para Ferroviária 1x2 Corinthians! Alvinegras saem em vantagem para volta em jogo bastante equilibrado, podendo perder até por um gol de diferença

92' Mais um minuto de acréscimo! Vamos até 49

90' Três minutos de acréscimo

88' Substituição no Corinthians! SAI Amanda, ENTRA Geyse

86' Amanda volta a cair sentindo cansaço. Agora a meio-campista deverá sair

84' Confronto fica em aberto e com possibilidade de gol dos dois lados

82' Tentando mostrar que ainda está viva na partida, a Ferrinha procura alternativas de furar o bloqueio adversário

80' Alvinegras pressionam e tentam fechar de vez o caixão das donas da casa

78' Ainda que tenha solicitado substituição, treinador Arthur Elias não dá sinal de substituta

76' UHHHHHH! Yasmin bate escanteio no meio da área e Pardal cabeceia para defesa de Luciana

74' Amanda solicita mudança. Autora do segundo gol corintiano alega ter cansado

72' UHHHHHHHHH! Amanda chuta da entrada da área e Luciana faz uma defesaça

71' Substituição no Corinthians! SAI Byanca Brasil, ENTRA Ana Vitória

70' Partida reinicia após atendimento à arqueira

69' Lá vem Ana Vitória no Corinthians! Jogadora de 17 anos vai estrear na equipe

68' Goleira Lelê sente incômodo na coxa e solicita atendimento médico

65' Corintianas administram bem o resultado e vão consolidando o triunfo

63' Enquanto as alvinegras ganham com experiência dentro de campo, a Ferrinha renova o gás ofensivo

61' Treinadores tentam dar novo fôlego às respectivas equipes com essas mudanças

60' Substituição no Corinthians! SAI Cacau, ENTRA Fabiana Simões

60' Substituição na Ferroviária! SAI Luana, ENTRA Isadora do Amaral

59' Enquanto isso, na Ferroviária vem Isadora do Amaral!

58' Lá vem mudança no Timão! Vem aí Fabiana Simões

56' Mostrando a força da defesa, melhor do campeonato, as meninas do Timão se defendem bem e pouco são exigidas

54' Donas da casa prendem a bola no meio-campo e pouco agridem

52' Partida é equilibrada e com as equipes buscando atacar com perigo

50' Sem criatividade, a Ferrinha pouco sai do sistema defensivo e deixa as corintianas chegarem ao ataque

48' UHHHHHHHHH! Amanda aproveita corte errado da zaga e chuta para boa defesa de Luciana

47' Corinthians começa pressionando a Ferroviária ainda na defesa e visa ampliar a vantagem

45' Recomeça para Ferroviária 1x2 Corinthians na Arena da Fonte Luminosa!

Ferroviária volta com Bárbara na vaga de Isabela

Times já de volta para o segundo tempo! Já já a bola vai voltar a rolar aqui na Arena da Fonte Luminosa

45' Fim de primeiro tempo na Arena da Fonte Luminosa para Ferroviária 1x2 Corinthians! Após perder pênalti e ficar atrás no placar, a equipe alvinegra aproveitou duas boas jogadas e conseguiu a virada

44' UHHHHHHHH! Grazi recebe bom passe na esquerda e chuta próximo à trave esquerda

43' Minutos finais do primeiro tempo e o jogo permanece imprevisível no momento

41' Gol da virada cai como um balde de água fria nas donas da casa, que deram dois descuidos

40' GOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! AMANDA! Cacau chuta cruzado e Luciana corta com o pé. No rebote, Amanda completa para dentro do gol. Ferroviária 1x2 Corinthians

38' Torcedores incentivam e a Ferroviária vai para cima em busca do gol

36' Jogo agora fica em aberto e bem movimentado depois da igualdade no placar

34' GOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! BYANCA BRASIL! Artilheira do Corinthians até bate no mesmo lado, mas Luciana pula para o outro. Ferroviária 1x1 Corinthians

33' Cartão amarelo para Isabela! Lateral-direita da Ferroviária é punida por cometer o pênalti

33' Novo pênalti para o Corinthians! Isabela empurra Nenê na pequena área e a árbitra marca pênalti

31' Corinthians sente o gol e não consegue chegar ao ataque com perigo

29' Torcida se empolga junto com o time e canta alto na Arena da Fonte Luminosa

27' GOOOOOOOOOLAAAAAAÇOOOOO DA FERROVIÁRIA! PAT LLANOS! Após cobrança de escanteio, a zaga corta mal e Pat Llanos chuta de fora da área no rebote, encobrindo Lelê. Ferroviária 1x0 Corinthians

26' Defesa no pênalti motiva a Ferroviária, que vai para cima buscando ter a vantagem no placar

24' LUCIANA! Byanca Brasil bate muito mal e Luciana faz a defesa. Segue Ferroviária 0x0 Corinthians

23' Pênalti para o Corinthians! Grazi faz jogada individual e é derrubada na área

22' Metade do primeiro tempo e o jogo fica sem muitos lances ofensivos até o momento

20' Cartão amarelo para Grazi! Volante do Corinthians é punida por falta em Pat Paduim

18' Apostando no contra-ataque, as anfitriãs não chegam em qualidade, o que facilita o trabalho das visitantes

16' Com forte marcação, o Ferrinha se defende bem e segura ímpetos das alvinegras

14' Artilheira corintiana na competição, a atacante Byanca Brasil participa dos principais lances, porém ainda não levou perigo

12' Times saem dispostos ao setor ofensivo, mas esbarram na marcação e pouco assustam

10' Agora melhor postadas, as mandantes tentam fazer o confronto ficar mais equilibrado, porém pecam na falta de qualidade

8' Avassaladoras, as meninas do Timão tentam fazer jus os 100 gols só em 2017 e vão para cima em busca do primeiro na partida

6' Sem criatividade, as donas da casa pouco chegam ao ataque, enquanto as visitantes são mais incisivas, principalmente pelo lado esquerdo

4' Ferrinha sente o frio na barriga nesse começo e vê apenas a adversária atacar

2' Alvinegras iniciam na pressão e tentando surpreender no início de jogo

0' Bola rolando para Ferroviária x Corinthians! Saída de bola é da Ferrinha

18:28 Arbitragem aguarda apenas a hora para dar o pontapé inicial

18:25 Tudo praticamente pronto para a bola rolar! As atletas batem bola antes do apito inicial

18:23 TIMES NO GRAMADO! Ferroviária de grená e Corinthians de branco

18:22 Público é tímido neste momento na Arena da Fonte Luminosa

18:19 Dono da melhor defesa e do melhor ataque, o Corinthians explora a boa fase para repetir os outros visitantes das quartas e encaminhar vaga nas semifinais

18:16 Jogadoras já aqueceram em campo e já já voltam para o duelo! Siga conosco

18:13 As araraquenses garantiram classificação heroica na primeira fase e agora tentam surpreender as donas da melhor campanha até o momento

18:10 Banco alvinegro: Tainá, Paty, Renata Costa, Janaína, Leidi, Fabiana Simões, Mayara, Ana Vitória, Gabi Nunes e Geyse

18:08 CORINTHIANS DEFINIDO! Meninas do Timão estão confirmadas no confronto de instantes com: Lelê; Paulinha, Pardal, Mimi e Yasmin; Grazi, Monique Peçanha, Amanda e Cacau; Nenê e Byanca Brasil

18:05 Reservas da Ferrinha: Amanda, Bárbara, Thaini, Thaynara, Carolina, Laura, Isadora Neves, Isadora e Kamila

18:03 FERROVIÁRIA ESCALADA! As Guerreiras Grenás vão a campo logo mais com: Luciana; Isabela, Carol, Gabi e Raquel Julião; Nicoly, Luana, Pat Llanos e Rafaela; Rafaela Travalão e Tábatha

18:00 Delegações de Ferroviária e Corinthians já estão presentes à Arena da Fonte Luminosa para o confronto de logo mais

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco, a partir das 18h30, primeiro jogo entre Ferroviária e Corinthians válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1

Fique de olho: Byanca Brasil

O Corinthians foi um dos times que mais marcou gols na competição. A atacante é, além de artilheira da equipe com treze gols marcados, lidera a artilharia da competição nacional

Fique de olho: Raquel

A jogadora da Ferroviária é a artilheira da equipe paulista com onze gols marcados

O Corinthians teve aproveitamento de 88%, acumulando incríveis 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota

Já as corintianas avançaram liderando o Grupo 1, com 37 pontos e protagonizaram um longo embate com o Iranduba-AM buscando a liderança do grupo durante toda a fase de grupos

Com aproveitamento de 47%, as Guerreiras Grenás acumulam seis vitórias, dois empate e seis derrotas no Brasileirão

Donas da casa, a equipe da Ferroviária terminou a primeira fase da competição ocupando a 4ª colocação do Grupo 2 com 24 pontos