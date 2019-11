Resultado Vasco x Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores 2018 (4-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Em mais uma goleada, o Gigante da Colina praticamente garante a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Ao todo, são 10 gols marcados e nenhum sofrido. A partida de volta será em Sucre (BOL), na próxima quarta-feira (21) às 21h45.

FIM DE PAPO EM SÃO JANUÁRIO! VASCO 4 x 0 JORGE WILSTERMANN!

48' Cartão amarelo para Rildo, do Vasco.

48' ?Cruzamento perfeito de Thiago Galhardo para Rildo, em impedimento, completar para o fundo do gol. Vasco 4 a 0.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! É DE RILDO!

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' Foi o terceiro gol de Pikachu na Libertadores. É o artilheiro do Gigante da Colina na competição. São Januário explode com a grande vantagem da equipe vascaína.

42' O lateral buscou um chute de fora da área, Riascos interceptou e devolveu para Pikachu chutar firme, no cantinho, sem chance para Giménez. Vasco 3 a 0.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! É DE YAGO PIKACHU!

39' Quase 12 mil torcedores presentes em São Januário nessa noite.

35' QUASE UM GOL OLÍMPICO! Thiago Galhardo cobrou escanteio direto para o gol, e Giménez salvou em cima da linha.

35' Riascos foi derrubado dentro da área, mas o árbitro argentino não marcou. A indicação de tiro de meta chegou a confundir o próprio jogador do Vasco, que comemorou a suposta marcação de pênalti.

34' Última mudança no Vasco: Sai: Evander / Entra: Thiago Galhardo

32' Cartão amarelo para Serginho, do Jorge Wilstermann. Foi o sétimo cartão para a equipe boliviana, e o árbitro Fernando Rapallini avisou que na próxima entrada mais forte, expulsará.

31' Torcida vascaína grita "mais um", pedindo mais um gol no jogo.

30' UHHHH! Henrique foi até a linha de fundo e cruzou para Wellington na entrada da grande área. O volante bateu colocado, e Giménez espalmou.

30' Cartão amarelo para Enrique Díaz, do Jorge Wilstermann.

26' Vasco buscou chegar novamente tocando a bola, mas Rildo errou o último passe. No contra-ataque, Martín saiu dividindo com Lucas Gaúcho e cedeu o escanteio.

22' UHHHHH! Cobrança de falta de Serginho na cabeça de Lucas Gaúcho, que se antecipou ao Martín, mas tocou por cima do gol. Melhor chance dos bolivianos na partida.

20' Cartão amarelo para Desábato, do Vasco.

20' Vasco encontra maior dificuldade para manter a posse de bola.

19' Última mudança no Jorge Wilstermann: Sai: Bergesse / Entra: Álvarez

16' Mudança no Vasco: Sai: Wagner / Entra: Rildo

16' UHHH! Cobrança de falta do Wagner foi no canto, mas Giménez espalmou.

15' Mudança no Wilstermann: Sai: Alex Silva / Entra: Enrique Díaz

15' Alex Silva pediu para sair, por desconforto muscular.

11' UHHHHHHH! Primeira chegada perigosa do Wilstermann, mas Bergesse não conseguiu acertar o chute cruzado no gol.

9' Mudança no Vasco: Sai: Riascos / Entra: Andrés Rios

7' ERROU O ÚLTIMO PASSE! Paulinho arrancou desde o campo defensivo, mas na hora de tocar para deixar Wagner na cara de Giménez, o jovem jogador errou o passe. O meia ficou irritado demais.

5' Cartões amarelos para Zenteno e Lucas Gaúcho, ambos do Jorge Wilstermann.

4' UHHHH! No bate e rebate, a bola sobrou para Paulinho, com espaço e na entrada da área, mas o atacante chutou para fora.

3' QUE ISSO, MARTÍN? Após cobrança de falta, Zenteno tocou e o goleiro uruguaio ao invés de pegar com as mãos, deu um chute com a perna direita. Zé Ricardo não gostou nada.

2' UHHHHHHHH! Jogadas individual de Henrique, que tocou para Evander encher o pé e parar em uma grande defesa de Giménez.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO EM SÃO JANUÁRIO!

Equipes em campo para a segunda etapa. Mudança no Wilstermann: Sai: Ronny Montero / Entra: Chávez

Números do primeiro tempo de Vasco 2 x 0 Wilstermann:



Finalizações (no gol): 11 (7) x 0 (0)

Faltas cometidas: 4 x 12

Cartões amarelos: 0 x 3

Posse de bola: 77% x 23%

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! VASCO 2 x 0 JORGE WILSTERMANN

46' Cartão amarelo para Alex Silva, do Jorge Wilstermann.

45' Dois minutos de acréscimos.

42' De maneira merecida, o Gigante da Colina ampliou o marcador e a vantagem. Wilstermann não finalizou ainda nesse primeiro tempo.

40' Após o corte da defesa, Desábato chutou, a bola desviou e a sobrou para Paulinho, em posição legal. O atacante de 17 anos tocou para o gol, e chegou a levar um soco - involuntário - de Giménez. Vasco 2 a 0.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! É DE PAULINHO!

37' LÁ E CÁ! Rios recebeu na cara do gol, dentro da pequena área, mas se enrolou sozinho e perdeu a bola. No contra-ataque, Henrique cortou o cruzamento que buscava Lucas Gaúcho.

36' De pé em pé, o Vasco chegou mais uma vez, mas Paulinho errou o último passe.

34' Chove forte em São Januário.

32' Em mais uma cobrança de falta, Evander novamente manda a bola por cima do gol. Vasco diminuiu um pouco o ritmo, mas segue sem sofrer sustos.

28' UHH! Cruzamento de Pikachu, Henrique ganhou de cabeça e antes da bicicleta de Rios, Evander cabeceou, mas foi nas mãos de Giménez.

26' Faltas cometidas: Vasco 3 x 10 Jorge Wilsermann

23' Mesmo com a vantagem, o Gigante da Colina não desiste de atacar. Wilstermann segue buscando os contra-ataques.

20' Domínio do Vasco nesses minutos iniciais é impressionante.

?18' Cobrança de falta, Giménez defendeu a cabeçada de Ricardo e no rebote, Paulão estufou a rede boliviana. Vasco 1 a 0.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! É DE PAULÃO!

16' Cartão amarelo para Aponte, do Jorge Wilstermann. Falta perigosa para o Vasco.

14' Paulão comete um erro na saída de bola e deixou a torcida vascaína assustada/

11' A estratégia do Wilstermann é deixar os zagueiros do Vasco realizarem a saída de bola. Mesmo assim, o Cruzmaltino consegue criar suas jogadas com certa facilidade, inclusive.

9' UHHHH! Grande tabela entre Wagner e Henrique, e o lateral cruzou para Evander tocar para fora. O jogador vascaíno chegou a empurrar o zagueiro boliviano, mas a arbitragem não marcou.

7' Torcida do Vasco provoca Serginho, brasileiro naturalizado boliviano do Jorge Wilstermann.

5' ESPALMA GIMÉNEZ! Wagner soltou uma bomba de fora da área, e o goleiro do Wilstermann espalmou para o lado.

4' Cartão amarelo para Ronny Montero, do Jorge Wilstermann.

3' PERDEU!!! Ótimo lançamento para Henrique que cruzou e Evander, livre, chutou por cima do gol. O jovem jogador tinha espaço até para dominar a bola.

2' Vasco tem a bola, enquanto a equipe boliviana fica recuada em seu campo.

BOLA ROLANDO EM SÃO JANUÁRIO!

Equipes em campo.

Até a última terça-feira, menos de nove mil ingressos foram vendidos. A venda segue em São Januário até o intervalo da partida.

JORGE WILSTERMANN ESCALADO! Giménez; Ronny Montero, Alex Silva, Zenteno, Aponte e Saucedo; Machado, Meleán, Bergese e Serginho; Lucas Gaúcho.

VASCO ESCALADO!

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! Acompanhe o tempo real de Vasco x Jorge Wilstermann ao vivo, na partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores 2018. O jogo acontece nesta quarta-feira (14), às 21h45 (de Brasília) em São Januário.

Se os brasileiros da equipe boliviana preocupam o Vasco, os jovens Evander e Paulinho também causam preocupação ao Wilstermann. O volante marcou dois gols na competição, enquanto o atacante tem um tento marcado. Ambos são os dois jogadores mais jovens da história do Gigante da Colina a marcar em uma Libertadores.

A equipe boliviana, que foi uma pedra no sapato de Palmeiras e Atlético-MG na última Libertadores, conta com alguns brasileiros em seu elenco: o zagueiro Alex Silva, e os atacantes Serginho (que se naturalizou boliviano) e Lucas Gaúcho.

Muito estudioso, Zé mostrou conhecimento do adversário nessa fase da Libertadores, em coletiva na última terça-feira (13): "Não esperamos um jogo fácil. Sabemos que é uma equipe perigosa, que pode fazer diferença no mano a mano. Tem o Serginho, ótimo jogador, que é brasileiro e joga pela seleção bolivana. Tem um meia habilidoso, que é o Cristian Chávez, com base no Boca. Precisamos estar equilibrados em todos os setores e contar com o apoio da torcida. Não podemos fazer com que essa pressão tire nosso estado de equilíbrio, porque o Jorge Wilstermann já mostrou que tem capacidade para se aproveitar disso".

Eliminado antes da semifinal da Taça Guanabara, o Vasco passou o feriado de carnaval treinando forte para buscar a vitória diante de seu torcedor na Colina histórica. Sem Erazo, expulso no jogo da volta contra o Concepción, o técnico Zé Ricardo confirmou que Paulão será o titular ao lado de Ricardo, na zaga vascaína.

Já o Wilstermann encarou o Oriente Petrolero-BOL, e se classificou com uma vitória e um empate. Relembre os gols do triunfo por 2 a 1, fora de casa:

Na segunda fase, o Cruzmaltino passeou sobre o Universidad de Concepción-CHI, com direito à goleada fora de casa, por 4 a 0. Relembre os gols dessa partida:

Será o segundo confronto da história entre o Gigante da Colina e o Aviador boliviano, mas o primeiro em uma competição oficial. Em 1968, as duas equipes se enfrentaram em Cochabamba (BOL), e a equipe da casa venceu por 3 a 1. No histórico geral contra equipes bolivianas, o Vasco leva vantagem com seis vitórias em dez confrontos.

O último passo para o Vasco chegar à fase de grupos da Copa Libertadores começa nesta noite, em São Januário, contra o Jorge Wilstermann.