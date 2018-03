Artilheiro do América-MG, Aylon projeta Brasileirão: "Nosso foco não era o Mineiro"

Atual artilheiro do Campeonato Mineiro com seis gols, o atacante Aylon foi o destaque do Coelho nesta competição, porém, o seu bom futebol não foi o suficiente para evitar a eliminação do América-MG na partida de volta da semifinal. O Coelho perdeu para o Atlético-MG, por 2 a 0 neste domingo (25), no Independência.

Clássico que contou com protestos do mandante sobre a arbitragem mineira, o atacante não fez a sua melhor partida vestindo a camisa alviverde e por isso, foi substituído pelo técnico Enderson Moreira na segunda etapa. Após o jogo, Aylon se mostrou chateado pelo time não ter conseguido chegar mais longe no Campeonato e apontou erros do time na derrota desta tarde.

"A gente teve que se expor. Nós tentamos. No primeiro tempo a gente teve o controle do jogo. No segundo tempo, em uma bobeada onde eles roubaram a bola, a gente acabou tomando o gol e desestabilizou nossa equipe", assumiu o camisa 18 americano.

Aylon ainda se mostrou com os pés no chão e viu um lado positivo desta derrota. "Nosso foco não era o Mineiro. Agora temos duas semanas para trabalhar até a estreia do Brasileiro, e vamos tentar aproveitar esse tempo para chegarmos bem na competição".

O América terá vinte dias de preparação até o início do Brasileirão. A estreia do time na série A do Campeonato Brasileiro será apenas no dia 15 de abril, onde enfrenta o Sport, na Arena Independência, às 11h.