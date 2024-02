Itabirito e América-MG se enfrentaram no Estádio Raimundo Sampaio, conhecido como Arena Independência, nesse sábado (3), às 16h30, pelo Campeonato Mineiro. Ambas as equipes apresentaram boas atuações e tiveram oportunidades de marcar, no entanto, o placar permaneceu no zero a zero na partida da terceira rodada.

Primeiro tempo com cartões e lances perigosos!

Logo aos 6 minutos, o zagueiro Ricardo Silva e o atacante Da Silva discutiram em campo e o árbitro Hieger Tulio Cardoso sinalizou o cartão amarelo para os dois jogadores . Logo em seguida, aos 10 minutos, Renato Marques recebeu cartão amarelo por falta em Fabrício.

Aos 14 minutos, Branquinho chutou forte na ponta da grande área e o goleiro Dalberson fez boa defesa. Aos 35 minutos, aconteceu um lance polêmico e houve a dúvida se foi gol ou não do Itabirito. Ricardo Silva evitou um gol, a bola bateu no travessão e tocou a linha, mas após revisão do VAR, a decisão foi de que não foi gol.

Logo em seguida, aos 36 minutos, o goleiro Elias do Itabirito defendeu um bom chute de Renato Marques. Já aos 49 minutos, Gustavo Crecci recebeu cartão amarelo por cometer falta em Moisés.

Segundo tempo de boas defesas:

Já no segundo tempo, aos 7 minutos, Renato Marques, Juninho e Felipe Azevedo tentaram o gol americano, mas Elias fez duas impressionantes defesas e uma terceira e última feita por Bryan. Aos 15 minutos, Marlon recebeu cartão amarelo por falta, e aos 18 minutos, o América-MG forçou outra boa defesa de Elias em um forte chute.

Aos 42 minutos, Adyson bateu falta, mas a defesa do Itabirito bloqueou a oportunidade para Alê. Nos acréscimos, Nicolas levou cartão amarelo por puxar a camisa do Dudu, seguido por Germano, aos 50 minutos, também recebendo cartão amarelo. O árbitro da partida encerra o confronto com o placar de zero a zero e ambas equipes somam mais 1 ponto no Campeonato Mineiro.