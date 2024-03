A paraguaia Fany Gauto,, que atualmente defende as cores do América-MG, expressou confiança para o início do Brasileirão Feminino. Com uma carreira repleta de conquistas, incluindo títulos da Copa Libertadores Feminina e do Campeonato Gaúcho, a jogadora compartilha suas expectativas para o novo desafio.

Fany destacou a preparação da equipe durante a pré-temporada, enfatizando comprometimento de todas as jogadoras em dar o melhor de si para alcançar os objetivos estabelecidos.

"A preparação da equipe tem sido muito boa. Trabalhamos muito forte para poder dar o melhor de cada uma e assim chegar ao objetivo que nos propomos", afirmou a meio-campista.

A equipe mineira, busca se manter na divisão de elite feminina, e com isso buscou montar um plantel experiente, a equipe mineira que vem de bons campeonatos estaduais promete dar muito trabalho nessa temporada, para isso vem trabalhando muito forte na pré-temporada.

Sobre suas expectativas para o confronto contra seu antigo clube, O Internacional, ela demonstrou respeito pela equipe adversária, reconhecendo sua qualidade e preparo. No entanto, ela também expressou confiança na capacidade do América em enfrentar qualquer desafio que surgir.

"Sabemos que o Internacional é uma equipe bem preparada com jogadoras muito boas e será um jogo difícil. Mas o América também vem trabalhando forte e estamos prontas para enfrentar todas as equipes", declarou.