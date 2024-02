No clássico confronto entre Cruzeiro e América-MG, realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, às 20h desta quinta-feira (15), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2024, o Coelho venceu a Raposa. O América venceu fora de casa com gols no segundo tempo e levou os 3 pontos com placar de 2 a 0.

Primeiro tempo de faltas e lances perigosos

Logo aos 51 segundos, Rafael Cabral, do Cruzeiro, errou na saída de bola, permitindo uma oportunidade para o América, porém, Moisés desperdiçou. Outro deslize na saída de bola persistiu do Cruzeiro, aos 1 minuto, com Lucas Silva errando o passe e Vitor Jacaré, do Coelho, finalizando por cima do gol.

Aos 5 minutos, William, tentou cobrança de falta direta, mas a barreira desviou a trajetória da bola, mas Dalberson protegeu o gol americano. O primeiro tempo também foi marcado pelos cartões amarelos, com Neris e Mateus Henrique sendo advertidos por faltas. Matheus Pereira aos 38, quase abriu o placar com chute que passou perto da trave.

Aos 43 minutos, Jacaré recebeu cartão amarelo por reclamação e em seguida, Marlon também foi punido por falta em João Pedro e está suspenso para o próximo jogo do Coelho.

Segundo tempo de gols e cartões

No retorno para a segunda etapa, Marlon, da Raposa, recebeu seu terceiro cartão amarelo aos 3, e está fora da próxima partida. O América-MG teve um gol anulado aos 8 minutos por conta de um impedimento marcado.

Aos 14 minutos, Renato Marques,, do América-MG, abriu o placar com gol de longa distância. Dalberson, salvou boa jogada aos 24, defendendo um forte chute de Matheus Pereira.

Renato Marques recebeu seu terceiro cartão amarelo e Lucas Silva, do Cruzeiro, também foi advertido aos 33 minutos. Rafael Elias e Matheus Pereira, ambos do Cruzeiro, receberam cartões amarelos aos 39 e 40 minutos.

O Coelho ampliou a vantagem aos 41 minutos, com um gol de Rodrigo Varanda, que entrou no segundo tempo. Varanda, porém, recebeu cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração. Lucas Romero, do Cruzeiro, foi expulso aos 50 minutos por uma falta forte. O América-MG derrota a Raposa com o placar final de 2 a 0 fora de casa e soma 3 pontos no Campeonato Mineiro.