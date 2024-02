Sem brilho, o América perdeu para o Maringá por 2 a 0 e caiu na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28/2), no estádio Willie Davids, pela primeira fase, e acabou amargando a eliminação. Com a queda precoce, o América deixa de receber R$ 1,47 milhão. Na segunda fase, o Maringá vai enfrentar o Amazonas.Gustavo Vilar e Mirandinha marcaram para o Dogão.

O Maringá começou bem. Robertinho dominou na área e chutou forte, forçando Dalberson a defender. Em seguida, Bruno Lopes acertou o joelho na cabeça de Dalberson, ao tentar pegar o rebote. O arqueiro precisou de atendimento médico.

O América não teve boas chances. Mesmo com mais posse de bola, a equipe criou poucas jogadas. Até os 30 minutos, o time havia finalizado apenas duas vezes. Sem pressionar a saída de bola do Maringá, o América povoou o meio-campo. O atacante Vitor Jacaré foi quem criou a melhor chance ao lançar para Fabinho, que quase fez o gol. As melhores chances foram com Jacaré.

No segundo tempo, continuou com o América sem ter intensidade e não chegando à meta adversária e com o Maringá com mais chances. O alviverde investiu na troca de passes para tentar prender a bola, mas falhou em alguns lançamentos e até em passes curtos. O Maringá, que precisava da vitória, não apresentou cansaço e pressionou.

A arbitragem deu 11 minutos de acréscimo por causa dos atendimentos médicos. E nessa extensão, aos 54, Marcos Vinicius cruzou pela direita e encontrou Vilar, que mandou para o gol entre dois zagueiros do América. Ainda deu tempo para mais um gol, em contra-ataque, Negueba avançou pela direita e deu passe para Mirandinha, que entrou livre na área. Ele deixou Dalberson para trás, mandou para o gol e carimbiu a classificação do Maringá.

Sequência

O América volta a campo neste sábado (2/3), às 16h30, para enfrentar o Tombense, no Almeidão, pela última rodada do Campeonato Mineiro. Já o Maringá encara o Cascavel, na segunda-feira (4/3), às 20h, no Olímpico Regional, em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.