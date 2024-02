Em clássico válido pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro Módulo I, contra o Atlético-MG, o Coelho sofreu gol no último lance. Matheusinho abriu o placar e Rubens empatou para o Galo.

Domínio do Coelho na primeira etapa

Nos 45 minutos iniciais, o América-MG deu mais uma demonstração de que tem totais condições para jogar de igual para igual em clássicos contra equipes da elite do futebol brasileiro, ou até mesmo ser superior.

Assim como foi contra o Cruzeiro na 5° rodada, hoje no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, embora ao decorrer da etapa não surgissem muitas oportunidades, o América foi superior taticamente, e foi coroado com um gol nos minutos finais da primeira etapa.

Na marca dos 43 minutos, em linda enfiada de bola do camisa 28 Fabinho, Vitor Jacaré saiu em ótimas condições para finalizar, porém foi travado por Saraiva, após o corte do lateral atleticano a bola ficou limpa para Matheusinho, que só empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar da partida.

Foto: Divulgação/América

Já pelo lado do Galo, a bola pouco chegou em Hulk e Paulinho em condições de progressão ofensiva. A válvula de escape alvinegra foi mesmo a joia da base, Alisson. As melhores chances do Atlético saíram dos pés do ponta direita de 18 anos, que utilizou da sua principal característica, o corte para o meio e a batida colocada no pé esquerdo, para levar perigo ao gol de Dalberson.

Empate no último lance castiga o América

O bom início na segunda etapa da equipe de Felipão, que foi alvo de críticas durante a partida, parou nas mãos de Dalberson, que fez duas defesas espetaculares. A mais difícil aos 15 minutos de segundo tempo, após erro do próprio goleiro na saída de bola, Paulinho finalizou à queima roupa.

Tirando essa pressão inicial do Atlético, a criação ofensiva, que já não era boa na primeira etapa, piorou ainda mais quando Luiz Felipe Scolari substituiu Alisson, o principal do jogador da equipe dentro da partida. A reação da torcida atleticana, foi imediata “burro”.

A partida foi se desenhando com um América organizado defensivamente e um Galo apático.

Até que, já nos acréscimos da partida Rodriguinho, que veio do banco de reservas, teve a chance de liquidar o jogo em um contra ataque em que saiu cara a cara com Éverson, na hora de finalizar, pegou mal na bola e chutou no meio do gol, desperdiçando assim a chance.

Foi aí que uma das expressões mais conhecidas do futebol “Quem não faz toma”, fez mais uma vítima.

Após falta sofrida pelo próprio Hulk, em longa distância, no último lance do jogo, o atacante deu uma bomba rasteira e Dalberson que fazia uma partida impecável, soltou a bola nos pés de Rubens, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e dar números finais a partida.

Classificação

Mesmo com o empate o América segue com a melhor campanha do Campeonato Mineiro com 71% de aproveitamento, que pode ser superada em caso de vitória do Cruzeiro na partida de amanhã contra o Pouso Alegre.

Apesar do empate, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari se manteve na liderança do grupo B, com 11 pontos, além disso, ainda aumentou sua distância para o segundo colocado, Villa Nova, que foi derrotado por 0 a 3, dentro de casa pela Tombense.

Próximos Jogos

O Galo encara o Ipatinga pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro Módulo I, a partida será no sábado (02) às 16h30, porém ainda não foi definido o mando de campo graças a denúncia que o Atlético recebeu por gritos homofóbicos no clássico contra o Cruzeiro.

Já o América, joga pela primeira fase da Copa do Brasil contra o Maringá-PR, na quarta-feira (28) às 19h15, em Maringá. E volta a campo pelo estadual, também no próximo sábado (02), contra a Tombense.