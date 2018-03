Gustavo marca dois e Fortaleza abre vantagem nas semifinais do Cearense ao bater Floresta

O Fortaleza deu uma boa resposta ao seu torcedor neste domingo (25). Em jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Cearense 2018, o Leão do Pici recebeu e venceu o Floresta por 3 a 1, com dois gols do destaque da noite mais uma vez, Gustavo, e um contra do lateral-esquerdo Edgar. Bruno Ocara fez o único tento dos visitantes.

Buscando dar uma resposta ao seu torcedor após atuações bem pobres, o Fortaleza foi com tudo para cima do Floresta e abriu o placar com 20 segundos de jogo. Após belo lançamento de Felipe, Bruno Melo dominou, cruzou e Gustavo, sempre ele, cabeceou, Mauro ainda desviou na bola, mas ela entrou: 1 a 0 Fortaleza.

O tricolor continuou melhor na partida, mas pecava demais nas finalizações, enquanto os visitantes eram inofensivos e praticamente só se fechavam. E no final do primeiro tempo, o Leão ampliou a vantagem, quando Bruno Melo cruzou, Mauro tirou parcialmente, a bola chegou em Edinho, que dominou na área, cortou o defensor, cruzou para Osvaldo, mas foi o lateral Edgar que tentou cortar, mas mandou para o próprio patrimônioo: 2 a 0 Fortaleza.

Sem ter o que perder, o Floresta foi em busca de, pelo menos, diminuir na Arena Castelão. Os visitantes voltaram com outra postura, bem mais agressivos que no primeiro tempo. Mesmo assim, o Fortaleza tinha o controle do jogo, mesmo com um futebol mais preguiçoso e sem grandes chances.

Só que lá no final do jogo o Floresta alcançou o gol que tanto queria. A bola parecia que ia ser pela linha de fundo, mas Paulo Vyctor se esforçou, conseguiu chegar, cruzou e Bruno Ocara conseguiu desviar de leve, no contra-pé de Marcelo Boeck: 2 a 1.

Porém, a alegria da jovem equipe da capital não durou tanto tempo. No último minuto do tempo regulamentar, fora os acréscimos, a estrela do artilheiro apareceu mais uma vez, quando Alípio recebeu na esquerda, levantou a cabeça e cruzou para Gustavo, que desviou de leve, mas suficiente para mandar no cantinho, fechando a conta no Castelão: 3 a 1 Fortaleza.

Com este resultado, o Fortaleza pode perder por até um gol de diferença no próximo domingo (1º), no Domingão, em Horizonte, às 16h, que se classifica. Floresta tem a vantagem de dois resultados iguais, mas terá que remar para buscá-lo.