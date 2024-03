Após uma vitória em apenas cinco jogos o Fortaleza fica no 0 a 0 com o Retrô, mas na cobrança de pênaltis o Leão superou o adversário e avançou para a próxima fase da competição. Tinga, que cobrou o pênalti da classificação destaca o esforço da equipe para vencer o adversário.

"A gente trabalha muito para ganhar no jogo, no tempo normal, mas a gente treina, eu treinei ontem, já estava imaginando que podia acontecer, porque o time do Retrô é uma grande equipe.", disse Tinga, sobre a classificação.

O Fortaleza não vem bem nas últimas partidas e Tinga falou sobre a eficiência da equipe.

"A gente tentou, tivemos grandes oportunidades e não fomos eficientes novamente, a gente tem que se cobrar mais sobre isso."

Tinga parabeniza equipe e mira o próximo confronto

O Fortaleza volta a campo no domingo (17), às 17h para enfrentar o Maracanã pelo segundo jogo da semifinal do Cearense, a primeira partida terminou em 1 a 1.

"Dar parabéns para todo mundo pela entrega, pela dedicação, para o João que é um cara sensacional, pegou um pênalti, agora é recuperar, descansar porque no final de semana tem outra batalha, jogo difícil contra o Maracanã para gente chegar na final", disse o lateral, já focado no próximo embate do Leão.

Tinga se declara ao Fortaleza e reforça a união da equipe

"Eu amo isso aqui, eu amo o futebol, eu amo o Fortaleza, acho que o Fortaleza me deu tudo, sempre falo nas entrevistas que sou muito grato por tudo que o Fortaleza me deu, então eu tenho que honrar essa camisa", disse o lateral que é o líder de equipe e um dos mais antigos no elenco.

"Independente de vitória ou derrota a gente tem que estar sempre unido, o grupo é maravilho e por isso fui falar com cada um, para dar confiança porque independente de errar e acertar a gente vai estar junto, é um passo importante passar para terceira fase, agora é recuperar porque domingo tem um grande jogo, conto com a presença de todos, nossa torcida de leais, pra fazer um grande jogo e conseguir a vaga pra final.", completou o capitão da equipe enfatizando novamente o próximo confronto contra o Maracanã.

O Fortaleza agora aguarda o sorteio que será realizado na próxima segunda-feira (18) para saber o adversário da terceira fase da Copado Brasil.