A noite dessa quinta-feira (14) foi de um emocionante duelo entre duas equipes nordestinas na Copa do Brasil. O Fortaleza recebeu o Retrô na Arena Castelão, em Fortaleza, para um confronto válido pela segunda rodada da Copa do Brasil.

A partida terminou em empate sem gols no tempo regulamentar, o que levou à disputa de pênaltis. Nela, o tricolor superou a equipe pernambucana por 3 a 2, avançando de fase.

Confronto páreo

Diferente do que se esperava pelo nível de competitividade que os dois times vinham apresentando, Fortaleza e Retrô mediram forças de forma muito igual durante a partida.

Sem nenhum desfalque importante, senão Thiago Galhardo, que ainda se recupera de lesão na coxa, o Fortaleza veio com a força total possível. O Retrô, dessa mesma forma, disponibilizou suas melhores armas para a partida de hoje.

Desde o início, se viu um Retrô mais comedido nas suas subidas ao ataque, visando evitar deixar espaço na defesa.

No primeiro tempo, o Fortaleza criou as melhores chances, principalmente com Yago Pikachu, que teve duas boas oportunidades. Em uma, parou em boa defesa do goleiro.

Segundo tempo apático

O segundo tempo da partida escancarou um Fortaleza pobre em ideias, mas um Retrô muito competente taticamente, que soube segurar o placar sem muita dificuldade.

Assim como na primeira etapa, as melhores chances criadas foram pelo Fortaleza. Novamente, pararam em boas defesas do goleiro.

Penalidades

Com o empate no tempo regulamentar, a partida foi às penalidades. Retrô começou batendo, Fernandinho foi quem deu início às cobranças.

Na primeira batida, defesa do goleiro João Ricardo, do Fortaleza. Na segunda batida, a favor do Fortaleza, defesa do goleiro Paulo Ricardo, do Retrô.

Na terceira batida, Renato Henrique, do Retrô, mandou a bola para fora. Na quarta batida, Lucero bateu, mas novamente defesa do goleiro Paulo Ricardo, do Retrô.

Na quinta batida, o primeiro gol, com Edson Lucas a favor do Retrô. Na sexta batida, Kervin Andrade também converte, a favor do Fortaleza.

Luisinho, atacante do Retrô, acabou desperdiçando sua chance na sétima batida. Já José Wellison, que completou 100 jogos pelo Fortaleza nessa noite, não perdeu tempo e aproveitou sua oportunidade, fez seu gol.

Giva, do Retrô, até faria sua parte, mas quando Tinga, do Fortaleza, converteu sua chance, era fim de papo. Fortaleza se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil.

E agora?

Com o avanço de fase, Fortaleza passa a fazer parte do pote 1 da Copa do Brasil e poderá enfrentar os seguintes times na terceira fase da competição: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Os duelos serão todos definidos por sorteio, então ainda não se sabe qual será o próximo desafio do tricolor na competição nacional.

As datas de disputa da fase estão previstas para 1° de maio e 17 de maio. São partidas de ida e volta.

Próximos desafios

O Fortaleza voltará a campo contra o Maracanã, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense, no próximo domingo (17). A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

O Retrô volta a campo contra o Náutico, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, no próximo domingo (17). A partida será disputada na Arena de Pernambuco, em Recife-PE.