Com ótima estreia, equipe feminina do América-MG avança para segunda fase em competição

O time feminino do América-MG avançou para a fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino A-2 após estrear com vitória na competição. As garotas venceram o Porto-RO, no último domingo (25), por 5 a 2, na Arena do Jacaré.

A equipe alviverde marcou o primeiro gol logo no início da partida: aos dois minutos da primeira etapa, a atacante Carol inaugurou o placar, mas logo depois, Angra, do Porto-RO, empatou a partida em uma cobrança de pênalti.

Na etapa complementar, a lateral Dani Peré colocou o América novamente à frente no placar. Logo depois, mais uma vez, Carol marcou também em uma cobrança de pênalti e ampliou a vantagem. Fernanda deixou o seu e aumentou o marcador: 4 a 1 para a equipe mineira. Leila marcou o segundo para o Porto-RO, mas, no fim do jogo, Jéssica Beiral fez mais um gol e deu números finais ao confronto.

Com a vitória, a equipe americana se classificou para a segunda fase, onde 16 equipes serão divididos em duas chaves. Cada time se enfrentarão em um único turno, e os dois melhores de cada grupo irão para as semifinais. Os dois finalistas conseguem o acesso à Série A-1 em 2019.

As meninas do Coelho terão seu próximo compromisso no dia 8 de abril, às 10h30, no Baleião. O confronto será com o Internacional, pela Copa BH.