Com gol no último minuto, Vasco bate Flu no Maracanã e avança à decisão do Carioca

Nesta quinta-feira (29), um milagre aconteceu no Maracanã: Vasco bateu Fluminense, que jogava por empate, por 3 a 2, com gol do lateral-esquerdo Fabrício aos 50 minutos do segundo tempo, e garantiu sua classificação para a grande final do Campeonato Carioca de 2018.

O time cruzmaltino agora irá encarar o Botafogo em dois jogos para decidir o grande campeão carioca de 2018. A primeira partida ocorrerá no domingo (1º), no Nilton Santos, e depois no dia 8 de abril, no Maracanã.

Flu começa mal no primeiro tempo mas consegue assustar no fim

O Tricolor começou a partida de forma atípica, pelo menos em relação ao que vem jogando em 2018, tendo inúmeros problemas defensivos e levando um enorme sufoco do adversário. Já o cruz-maltino, conseguindo aliar um forte contra-ataque a uma marcação sólida, abriu o placar com Giovanni Augusto, aos 27', após uma "paçocada" de Renato Chaves, que entregou a bola de bandeja para o jogador chutar para a rede por baixo das pernas de Júlio César.

Mesmo com o péssimo primeiro tempo, o clube das Laranjeiras teve alguns lapsos de boas jogadas, e em uma delas, aos 39', resultou no empate tricolor pelos pés do atacante Pedro, que se isolou na artilharia da competição. Com o gol, o Fluminense foi para o vestiário mais tranquilizado por ter conseguido empatar no momento que o Vasco era muito superior na partida.

Um grande jogo no segundo tempo, com reviravoltas e o milagre final

O segundo tempo começou muito movimentado, e equilibrado, fazendo encher os olhos de quem assistia. Com o Tricolor conseguindo voltar a fazer uma marcação forte como veio fazendo durante todo o segundo turno, o clube de São Januário não conseguia encaixar sua ofensiva e virou uma presa para o contra-ataque venenoso do Flu. Logo aos 4', após uma falta a favor do clube das Laranjeiras, o meia Sornoza consegue virar o placar com um gol de falta no mínimo desestruturante: a bola passou pelo meio da barreira, bateu no canto da trava e entrou devagar, matando o goleiro Martin Silva.

A partir disso, o jogo ganhou um nível muito superior em relação a primeira etapa, com boas chances para ambos os lados e principalmente para o Flu, que esbarrou em sua afobação e perdeu inúmeras oportunidades de matar o jogo. E como diz o ditado, "a bola pune", e assim o Vasco seguiu pressionando até conseguir o empate, após uma brilhante jogada de Paulinho aos 25', que transformou o jogo em um drama imenso.

Ainda na vantagem, o Tricolor fez sua parte ao segurar o resultado, mas pecou na falta de pontaria e passes errados. O jogo seguiu pegado até os acréscimos, que foram 5 minutos, e mesmo com o Flu conseguindo segurar o jogo no campo adversário, nos segundos finais um tiro de meta colocou o Vasco novamente na área que possibilitou que Fabrício dos Santos operasse um verdadeiro milagre: o jogador marcou o gol da virada no último lance da partida e garantiu a classificação cruz-maltina.