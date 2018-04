Com mesmo foco, Vasco e Botafogo fazem clássico pela final do Campeonato Carioca

Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (08), às 16h, no Estádio Maracanã. Os times se encontram para definir o campeão do Campeonato Carioca 2018. No primeiro jogo da final, o Vasco venceu por 3 a 2 e hoje joga em busca apenas de um empate para concretizar a vitória e levantar a taça.

Zé Ricardo tem desfalques importantes para a final

O Botafogo teve uma semana a mais de descanso do que o Vasco da Gama para a final do Carioca. O cruzmaltino jogou na quarta-feira (04), contra o Cruzeiro pela Libertadores. Na partida, o técnico Zé Ricardo perdeu uma de suas principais peça: Paulinho. Além disso, o comandante não poderá contar também com outras peças importantes, como, Wellington, Giovanni Augusto e Rildo.

"Essa é uma pergunta que eu não consigo responder ainda. Hoje fizemos um trabalho apenas para recuperar o pessoal. Tem uma galera desgastada em virtude dessa sequência de jogos que estamos enfrentando. É só clássico, partidas decisivas, então o nível de desgaste emocional e físico está sendo muito grande. Vamos esperar mais um pouco para definir os substitutos. Temos outras opções além do Andrey, do Evander e do Thiago Galhardo. Vamos observá-las e decidir o time apenas amanhã", afirmou o treinador.

Foto: Carlos Gregório/Vasco da Gama)

Mesmo o Botafogo tendo uma semana a mais para se preparar para a final, o técnico não minimizou este fato e admitiu o desgaste da equipe vascaína, no entanto, lembrou que em finais os jogadores sempre dão mais de si.



"Desde jogo contra o Fluminense sabíamos que seriam quatro jogos complicados. Praticamente só jogamos nessas semanas. Tentamos recuperar o máximo a nossa equipe nos últimos dias. Vencemos dois jogos complicados pelo Carioca marcando gols no final. Isso trouxe uma confiança e um estímulo maior para o nosso time. Jogar contra o Cruzeiro foi dificil, mas nos comportamos bem e tivemos oportunidades de vencer. Estamos no caminho certo e agora vamos tentar fazer um outro bom jogo. É decisão, vale título, e estamos com mutia vontade de dar essa volta olímpica. Depois de tantos problemas, uma volta olímpica seria uma glória para nós", concluiu Zé Ricardo.



Provável escalação: Martín Silva; Rafael Galhardo, Erazo, Paulão, Fabrício; Desábato, Andrey, Evander; Wagner, Pikachu, Riascos

Valentim projeta partida e ver jogo equilibrado contra o Vasco

Na última semana o foco do Botafogo foi todo para a final do Carioca 2018. A equipe alvinegra se preparou e precisa da vitória para conquistar o título. Caso consiga a vitória, o Botafogo pode encostar no Vasco em números de títulos carioca, atualmente o cruzmaltino possui 24 conquistas e o alvinegro 20.

O Botafogo, assim como o Vasco, também sofre por ausências na equipe titular. O técnico Valentim perdeu duas peças importantes na composição do elenco, sendo eles: João Paulo e Lindoso. No entanto, o técnico não deixou muitas pistas, mas disse estar analisando os jogadores que vem se preparando e terão uma oportunidade não só no clássico e sim em uma decisão.

"Penso muito no conjunto e tenho quatro opções. Fiquei quebrando a cabeça a semana toda para isso e tenho que pensar no Botafogo. Não posso pensar que com o tempo isso vai dar certo, mas sim que tem que dar certo no domingo. Quero que dê certo contra esse adversário e por isso pensei no substituto", disse.



Para Valentim, a vitória é a única coisa que interessa, e para isso, o técnico frisou a importância de uma equipe equilibrada e com foco na final. "Com muito equilíbrio. Precisamos ter uma equipe equilibrada, organizada. Como contra o Flamengo, não precisamos ter pressa para ganhar o jogo, mas sim organização e qualidade para finalizar a última bola. Não confundam lentidão com não ter pressa", explicou.

Escalação provável: Gatito, Marcinho, Carli, Rabello, Moisés; Marcelo Santos, Matheus Fernandes, Renatinho; Valencia, Luiz Fernando, Brenner