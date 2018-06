Interino Valdir Bigode comemora empate do Vasco fora de casa: "Teve sabor de vitória"

O Vasco empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6). A partida valeu pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico interino do Gigante, Valdir Bigode, comentou sobre o desempenho da equipe.

"Eu tenho que valorizar esse empate como se fosse vitória. Nossos jogadores foram guerreiros diante de todas as circunstâncias. Citar o Paulão que foi no máximo dele. O Wagner que voltou quase machucado. O Giovanni que entrou no sacrifício. Citaria vários aqui", comentou Valdir Bigode.

Sobre a partida, Bigode valorizou o ponto conquistado a frente da equipe. "A minha avaliação é que esse empate teve sabor de vitória. A gente sabe que é só um ponto, mas se tratando de todas essas circunstâncias, eu saio daqui com sensação muito boa", destacou.

O interino reconheceu que a equipe mineira foi melhor durante parte da partida, mas ressaltou o esforço dos jogadores em campo. "Cruzeiro teve mais volume, claro. Nós criamos duas boas chances. Fizemos uma e o Fabio salvou outra. Nossos jogadores foram muito guerreiros. Paulão foi no máximo. Wagner, Giovanni.. entrou no sacrifício. Poderia citar vários. Empate foi maravilhoso", frisou.



Bigode não poupou elogios a Jorginho e a nova comissão técnica. O novo/velho treinador será apresentado ao time nesta quinta-feira (7) e viu o jogo no Mineirão. "Já trabalhei com o Jorginho, é meu amigo. PC também. Na entrevista disse que seria o treinador até o jogo contra o Cruzeiro. De repente gostaria de ficar mais. Também disse que sou funcionário. Se me derem uma missão, vou tentar cumprir", afirmou Bigode.

O empate colocou o Vasco momentaneamente na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. A próxima partida é contra o Sport, neste sábado (9), às 19h, em São Januário. O time será comandado por Jorginho, que será apresentado na tarde desta quinta-feira (07) pelo presidente Alexandre Campello. Vale lembrar que é o último jogo do Gigante em casa antes da pausa para Copa.