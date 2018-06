Eduardo Baptista vê falta de confiança após derrota para Avaí: "Temos que ter coragem"

O Coritiba viajou à Florianópolis esperançoso de uma primeira vitória como visitante, mas acabou sendo derrotado no confronto direto para o Avaí, por 2 a 0, pela 10ª rodada Série B. A derrota na Ressacada foi a terceira em cinco jogos do Coxa como visitante. O time paranaense só conquistou dois pontos nessa condição até agora.

Com a vitória, o Avaí permanece no G-4, enquanto o Coritiba corre o risco de deixar este grupo, caso o Figueirense vença o Atlético-GO. O técnico do Coxa, Eduardo Baptista, falou sobre a derrota e confessou que está faltando confiança no time.

"Falta confiança. Temos que encarar, assumir isso. Não podemos passar a mão na cabeça. Estamos em um time grande, tem que ter posse, marcar em cima. Não tem desculpa. Chega de palavras, tem que ter coragem", disse o treinador.

O técnico se mostrou insatisfeito com a partida mas acredita na melhora. " Quem está no clube tem que ter este lado emocional, tem que quebrar essa barreira de vencer fora. Temos que dar essa resposta", salientou.

Ao terminar o jogo, o lateral-direito Leandro Silva e outros jogadores se mostraram preocupados e reconheceu as falhas em campo. "Estamos sempre falando que temos que brigar e conquistar pontos fora de casa. Mas, chega nas quatro linhas e não fazemos que foi pedido. Time que quer subir, tem que vencer fora”, desabafou.

Vinicius Kiss, que errou no lance do primeiro gol do Avaí, também comentou sobre a partida e reconheceu seu erro. “A gente falhou também. Eu particularmente no setor de meio de campo. Todo o setor acabou errando bastante passe. O que deu muitas oportunidades para eles”, concluiu o volante

O próximo confronto do coxa é contra o Juventude, fora de casa, na segunda-feira (11), às 18 horas.