Com Neymar de titular, Brasil encara Áustria em último teste antes da Copa do Mundo

Restando poucos dias para o início da Copa do Mundo, o Brasil faz seu último teste diante da Áustria, neste domingo (10), às 11h (de Brasília), no estádio Ernst Happel, em Viena. A VAVEL Brasil transmitirá o amistoso em tempo real.

A seleção brasileira jamais perdeu para a Áustria. No total, foram nove confrontos, com seis vitórias canarinhas e três empates, como listado a seguir:

15/4/1956 – Áustria 2 x 3 Brasil – Amistoso

8/6/1958 – Brasil 3 x 0 Áustria – Copa do Mundo

28/4/1970 – Brasil 1 x 0 Áustria – Amistoso

10/7/1971 – Brasil 1 x 1 Áustria – Amistoso

12/6/1973 – Áustria 1 x 1 Brasil – Amistoso

30/4/1974 – Brasil 0 x 0 Áustria – Amistoso

11/6/1978 – Brasil 1 x 0 Áustria – Copa do Mundo

2/8/1988 – Áustria 0 x 2 Brasil – Amistoso

18/11/2014 – Áustria 1 x 2 Brasil – Amistoso

A arbitragem do confronto será comandada por Viktor Kassai, da Hungria. Ele terá como auxiliares os compatriotas Oszkar Lemon e Zsolt Varga.

Fora da Copa, mas em ascensão: Áustria quer dar trabalho ao Brasil

Vigésima sexta colocada no ranking da Fifa, a Áustria vem confiante para o confronto contra o Brasil. Isso porque ela teve um ótimo desempenho nos dois últimos jogos, quando bateu a Rússia, por 1 a 0, e a atual campeã mundial Alemanha, por 2 a 1.

O zagueiro brasileiro André Ramalho, ídolo da equipe austríaca Red Bull Salzburg, falou sobre a expectativa para o confronto contra o Brasil:

''A Áustria não está na Copa, mas tem bons jogadores e vem evoluindo, então creio que será muito útil esse amistoso para o Brasil. O novo técnico (Franco Foda) está levando jogadores diferentes, dando chances para molecada e outros que não vinham tendo espaço. Além disso, é um treinador que consegue postar bem seus times. O Red Bull nos últimos anos tem sido soberano, mas o Sturm Graz, enquanto ele esteve lá, conseguiu brigar com a gente e isso é um mérito dele'', afirmou.

Para o time que vai campo, o técnico Franco Foda mandará a equipe os seguintes jogadores: Siebenhandl; Prodl, Dragovic, Hinteregger e Lainer; Baumgartlinger, Zulj, Schopf, Grillitsch e Alaba; Arnautovic.

Neymar inicia de titular e Tite escala ''time ideal'' para a Copa

Após sair do banco e marcar um dos gols da vitória contra Croácia, Neymar iniciará o amistoso deste domingo (10) entre os onze titulares. A presença do craque ajudará o técnico Tite a escalar o time que ele considera o ideal para a Copa do Mundo. Na visão dele, os estilos de jogo de Croácia e Áustria se assemelham, respectivamente, com Suíça e Costa Rica, que serão os dois primeiros adversários da Seleção na Copa.

''A Áustria tem um sistema de cinco zagueiros, com quatro no meio e um atacante. Atacando no 3-4-2-1, muito parecido com a Costa Rica. São sistemas duplos, um com e outro sem a bola. O professor (Tite) esteve no estádio do Leeds vendo Costa Rica x Inglaterra, e esse jogo vai nos acrescentar muito e dará muita ideia do que vamos encontrar no futuro'', analisou Sylvinho, auxiliar técnico.

Tite não poderá contar com o meio-campista Fred, que sofreu uma pancada no tornozelo no treino da última quinta-feira (7). Por outro lado, terá à disposição Renato Augusto, recuperado de uma inflamação no joelho esquerdo. Diferentemente do que foi feito contra Croácia, o técnico usará uma formação mais ofensiva, com a entrada do meia Phellipe Coutinho na vaga do volante Fernandinho.

Assim, o Brasil entra em campo com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus.