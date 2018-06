Milton Cruz exalta vitória do Figueirense em dia de aniversário: "Feliz com o presente para torcida"

O Figueirense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 na noite desta terça-feira (12) jogando em casa no estádio Orlando Scarpelli pela 11ª rodada do Brasileiro Série B. Completando 97 anos de história, o time da casa saiu vencedor com gol de Nogueira e permanece no G-4 da competição.

O Figueirense pressionou no início da partida, com grandes chances de Jorge Henrique. Minutos depois, Nogueira aproveitou a sobra de bola na área com cobrança de escanteio de João Paulo e marcou para o time da casa, 1 a 0. Após o gol, um jogo mais equilibrado com o adversário chegando para o ataque, mas o goleiro Denis fez boas defesas. Já no final da etapa, Zé Antônio foi expulso após falta, deixando os donos da casa com um a menos.

Já no segundo tempo, o time alvinegro caiu de rendimento, fazendo Denis trabalhar duro e evitar o empate e até mesmo a virada. Também nos minutos finais, o meia Fumaça levou o segundo cartão e foi expulso, deixando ambos os times com um a menos em campo. O jogo terminou 1 a 0, com vitória do Furacão e um presente para a torcida no dia do aniversário do clube. O clube ocupa o segundo lugar, no G-4, com 20 pontos.

O técnico do Figueirense, Milton Cruz, falou ao final da partida sobre o time. "Acho que nosso time é um time que joga, propõe jogo, gosta de jogar. Eu tenho recebido várias ligações de amigos que gostam de ver o Figueirense jogar, pela qualidade. Infelizmente hoje o gramado não ajudou, choveu muito. A gente tem que ter também a malandragem que requer jogar a segunda divisão" afirmou o treinador.

Ele também comentou sobre o fato do time comemorar 97 anos na noite de ontem. "Nós tínhamos que ganhar. De um jeito ou de outro, nós tínhamos que ganhar esse jogo por tudo que envolve o dia de hoje. Aniversário do clube, Zé foi expulso e o pessoal correu por ele, para que a gente pudesse garantir uma vitória novamente e conseguir pontuar em casa. Temos jogadores experientes e to feliz com o presente para a torcida, para o clube, essa vitória no aniversario do clube" disse Milton.

O próximo confronto do Figueirense será contra o Coritiba, no sábado (23) fora de casa, no Estádio Couto Pereira, pela 12ª rodada. O Coxa ocupa a 5ª posição, com 18 pontos.