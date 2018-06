Em jogo polêmico, Goiás derrota Londrina fora de casa e respira na Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

O Goiás visitou o Londrina em duelo válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e confirmou o bom momento que a equipe atravessa. Venceu por 3 a 1 e saiu provisoriamente da zona de rebaixamento. O Esmeraldino chegou aos 11 pontos e agora é o 15° colocado. Já o Londrina, por sua vez, chegou ao terceiro jogo sem vitória e agora é o 13°, com 12 pontos.

A partida começou muito disputada e truncada, com erros de passe e ataques desperdiçados. Aos 14 minutos, o Goiás contou com a falha do goleiro do Londrina e abriu o placar. Após cruzamento de Michael, Vagner saiu do gol e, atrapalhado por Lucão, não conseguiu segurar a bola, que sobrou para o atacante Carlos Eduardo estufar as redes: Goiás 1 a 0.

Atrás do placar, a equipe paranaense tentou sair para o jogo mas esbarrou diversas vezes na linha defensiva do Goiás, firme e sólida na partida de hoje. A primeira oportunidade de gol do Londrina foi aos 25, quando Germano recebeu lançamento e bateu para dentro da área, onde Paulo Henrique desviou e obrigou o goleiro Marcos a fazer uma defesa incrível, evitando o empate.

Marcos apareceria novamente minutos depois. Felipe Marques, atacante do Londrina, recebeu bola lançada e bateu no contrapé do arqueiro, que fez mais uma boa defesa.

Na segunda etapa, o Goiás voltou com uma postura menos defensiva e voltou a preocupar a defesa do Tubarão. Logo nos primeiros minutos a equipe teve duas oportunidades de ampliar o placar. Na primeira, Vagner defendeu o chute de Ernandes. Pouco depois, Edcarlos cabeceou rente à trave.

Aos 16, veio o lance polêmico que marcou o jogo. O zagueiro Edcarlos caiu e colocou a mão na bola dentro da área. O árbitro sinalizou pênalti para o Londrina. Porém, o bandeirinha assinalou infração à favor do Goiás e o juiz voltou atráss, marcando a falta para o Esmeraldino, para fúria dos jogadores da equipe paranaense.

Minutos depois, com os ânimos exaltados dentro de campo, o volante Silvio, do Londrina, fez falta dura por trás e foi expulso. Com menos um, o Tubarão se viu em situação duríssima dentro do jogo. Curiosamente, poucos minutos após a expulsão, Ernandes cochilou e foi desarmado por Safira, que tocou para Felipe Marques empatar a partida.

Precisando da vitória para sair do Z-4, o Goiás aproveitou a superioridade numérica e foi para cima dos donos da casa. A postura foi recompensada aos 43 minutos. Lucão aproveitou batida cruzada de Michael e escorou para dentro do gol: 2 a 1 para os visitantes.

Nos acréscimos, a equipe goiana liquidou a fatura. Tiago Luís avançou e cruzou rasteiro para Carlos Eduardo marcar seu segundo gol na partida e dar números finais. Vitória por 3 a 1 e Goiás fora da zona de rebaixamento.

As equipes terão uma semana de descanso antes de entrar em campo novamente. O Londrina enfrenta o São Bento, sábado (23), às 19h, fora de casa. Já o Esmeraldino, recebe o Juventude, no Serra Dourada, ás 21h30. O jogo será na próxima quinta-feira (21).