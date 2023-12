Mário Henrique lamenta rebaixamento do Goiás após derrota contra Grêmio: "Pra mim dói demais"

Nesta noite de quinta-feira (30), o Goiás viajou até o sul do Brasil precisando urgentemente de uma vitória diante do Grêmio. Morelli chegou a abrir o placar na primeira etapa, porém o verdão acabou tomando a virada e está oficialmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador recém assumido, Mário Henrique, cedeu entrevista coletiva após a partida e tentou explicar a derrota e o descenso para os torcedores.

Coletiva Mário Henrique

O comandante goiano explicou sobre a tática da equipe na primeira etapa que funcionou perfeitamente, porém o Goiás acabou tomando a virada: "A ideia proposta de jogo que nós tínhamos acho que ela funcionou de forma muito funcional. As coisas aconteciam da mesma maneira que nós planejamos, conseguimos ter superioridade no centro do campo com atletas bem agressivos, fechando os espaços e os corredores laterais; nós sabíamos dessa agressividade no último terço da equipe do Grêmio. Então nós minimizamos ao máximo essas ações e conseguimos preencher o centro do campo com esses dois homens: Oyama e Morelli. Esses dois jogadores são capazes de fazer o área a área, famoso box-to-box."

Posteriormente, o treinador comentou sobre o sentimento que ficou em relação a queda de divisão do Esmeraldino: "Pra mim dói demais, mesmo eu estando à frente do comando nesses dois jogos, eu tenho um ano e dez meses de Goiás. A gente vê tantas pessoas trabalhando no dia a dia, se envolvendo e eu também não posso negar o tanto que esses caras trabalharam nesse período que tive à frente. É um sentimento muito ruim, mesmo talvez que as pessoas digam que pelo fato de ter assumido quatro jogos na situação que nós estávamos, eu não me retiro do barco. A gente vive o clube e passar por uma situação dessas é muito ruim. é hora de nós revermos muitas coisas, planejar o futuro, erguer a cabeça e continuar em frente."

"O Palacios está sendo avaliado, mas teve um problema sim no ombro. Departamento médico está cuidando, parece que alguma preocupação, elevou um pouco mais. O Vinícius é um atleta que a gente pensou nessa situação dele de trabalhar por dentro, porque ele é um bom finalizador, tem a capacidade de atacar bem o espaço e enquanto ele estava no jogo, funcionou muito bem. Nós temos inúmeros problemas, como o caso do Sidmar. Primeiro treino dele com bola, ficou no banco hoje. Temos problema de cartões com Halter, Bruno Melo que não pode jogar diante do Fortaleza, o Tadeu saiu com o braço sangrando. São inúmeros problemas que nós temos que juntar rapidamente, se organizar, terminar o campeonato de uma forma dignar e honrar de todas as formas a camisa e a instituição Goiás Esporte Clube.", finalizou o técnico goiano ao ser questionado sobre os problemas que a equipe tem no elenco.