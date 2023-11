Armando Evangelista fala sobre o desgaste físico e diz que força psicológica será essencial: "É uma fase complicada"

Mesmo atuando em casa, o Goiás perdeu por 2 a 0 para o RB Bragantino na noite desta quinta-feira (2). Após a partida, o técnico Armando Evangelista, em coletiva de imprensa, mencionou o desgaste intenso que a equipe tem enfrentado e enfatizou que as mudanças são feitas visando o melhor interesse do time.

Sobre a derrota, ele elogiou o desempenho do RB Bragantino, considerando-o um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, e afirmou que a força psicológica será essencial para as partidas desafiadoras que se aproximam.

"A maioria destes atletas nunca vivenciou nem teve a oportunidade de passar por momentos como esse. É uma fase complicada em que é essencial manter uma autoestima elevada, acreditar no que fazem e na capacidade que têm. Precisamos superar, não há outro caminho. Eles estão evoluindo, mas infelizmente, de uma maneira difícil."

Armando também abordou o calendário de jogos desfavorável ao Goiás, devido às limitações físicas, já que, na visão do treinador, a força física e a coesão são elementos essenciais para a equipe, e esses fatores estão sendo prejudicados devido ao desgaste excessivo.

O próximo confronto do Goiás será contra o Coritiba no domingo (5). A partida está marcada para as seis da noite, no estádio Couto Pereira.