Ruim para os dois! Na luta contra o rebaixamento, Goiás e Vasco empatam pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (29), Goiás e Vasco se enfrentaram no Estádio da Serrinha. O confronto foi válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Envolvendo duas equipes que lutam contra a queda, a partida foi recheada de tensão e emoção. Os gols ficaram reservados para o segundo tempo, em que os centroavantes dos clubes brilharam. Vegetti abriu o placar para os cariocas e Babi empatou para os donos da casa no empate por 1 a 1.

Poucas chances

Com calor intenso, os primeiros minutos da partida foram marcados por dois times cautelosos e com dificuldade na produção ofensiva. O que se via era um jogo picado e com muitas disputas pela bola.

A primeira boa finalização da partida aconteceu aos 15 minutos, e foi com os donos da casa. Hugo, de longe, arriscou chute para o gol e obrigou Léo Jardim a espalmar para escanteio.

O Vasco conseguiria chegar bem aos 25. Após bom cruzamento de Lucas Piton, Vegetti conseguiu cabecear e forçar o goleiro Tadeu a fazer grande defesa.

O Goías teria uma grande oportunidade aos 33. Medel perdeu a bola para Allano, que carregou até dentro da área, o atacante tinha a opção de servir aos companheiros ou finalizar ao gol, mas acabou acertando um chute fraco. Assim, o primeiro tempo seguiu sem novas movimentações, 0 a 0.

Jogo movimentado

Com ambos os times precisando da vitória, o segundo tempo se iniciou com cenário mais aberto. Agora os jogadores de ataque encontravam espaços para trabalhar melhor a bola.

Com esse novo desenho, não demorou para as redes balançarem. Aos 12 minutos, Alex Teixeira cobrou escanteio, Maicon tocou de cabeça e a bola sobrou para Vegetti empurrar para o fundo do gol. O bandeirinha chegou a marcar impedimento, mas o VAR confirmou posição legal.

A partir daí, o que se viu foi um Vasco mais fechado, explorando os contra-ataques. Já o Goiás, promoveu mudanças e se lançou em desespero ao ataque.

Era a blitz do Esmeraldino. Aos 33, Guzzo cruzou na área, Medel cortou e quase fez gol contra, salvo por Léo Jardim. Aos 36, Hugo cruzou bola na área e Babi cabeceou, parando em mais uma grande defesa do arqueiro cruz-maltino.

Aos 44, um lance fatal para o prosseguimento do duelo. Vegetti foi expulso após acertar o cotovelo do adversário. Dois minutos depois, em cobrança de escanteio, Babi subiu de cabeça para empatar e decretar o placar final da partida, 1 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Goiás ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos. O Esmeraldino volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 18h, quando recebe a equipe do Bragantino.

Já o Vasco se encontra na 18ª posição, com - pontos. O Gigante da Colina tem como próximo desafio o Cuiabá, também na quinta-feira, às 17h.