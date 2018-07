De volta às raízes, Ponte Preta divulga novos uniformes fornecidos pela Topper

Na noite da última quinta-feira (19), a Ponte Preta promoveu o lançamento de seu novo uniforme para o restante da temporada. Deixando a fornecedora de materiais esportivos Adidas, a Topper será quem produzirá o manto da Macaca a partir de agora.

Durante o evento, uniformes de modelos masculino e feminino foram divulgados, dentre agasalhos e até a camisa de treinamento, que diferencia das outras peças e tem um macaco desenhado por toda a parte da frente.

(Foto: Divulgação/PontePress)

Em seu Twitter oficial, a Ponte divulgou alguns detalhes do evento que aconteceu em Campinas, via PonTV, canal oficial do clube alvinegro.

Alô, maior do interior! Tá no ar, na PonTv, os bastidores do evento de lançamento dos novos uniformes e de todo o kit 2018 da Ponte Preta, com a Topper. #ARaizVoltou!



— A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 20 de julho de 2018

Apesar da diferença na camisa dos treinamentos, a Topper pregou a hashtag #ARaizVoltou, visto que os uniformes seguirão o padrão histórico do clube, com uma faixa preta que sai do ombro esquerdo e vai cruzando a frente da camisa até a parte de baixo do lado direito. Nos anos 80, a Topper já foi patrocinadora da Macaca, e assume novamente o posto de fornecedora da equipe após uma rescisão amigável com a Adidas que tinha contrato até 2019.