Fortaleza segura pressão do CSA no Rei Pelé e garante mais uma rodada na liderança

CSA e Fortaleza empataram em 0 a 0, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; a partida aconteceu no Estádio Rei Pelé. Com os goleiros afiados, os atacantes não conseguiram abrir o placar.

Marcelo Boeck teve noite heroica para o Fortaleza e impediu que o time do CSA saísse vitorioso e com a liderança. Assegurando o empate, Boeck viu sua equipe se manter na liderança e com um ponto de vantagem para o rival.

Na segunda-feira (23) o CSA retorna à campo para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa, no Estádio Olímpico, às 20h. Já o Fortaleza volta na terça-feira (24), no Castelão, para medir forças com o Avaí, que também está na parte de cima da tabela. O jogo começa às 21h30.

Boeck salva o Fortaleza e garante a igualdade até o intervalo

O jogo começou com o CSA, levando mais perigo ao gol do Fortaleza. A primeira oportunidade do jogo ficou com Xandão. O zagueiro subiu sozinho na área, mas cabeceou bem fraco para Marcelo Boeck defender sem problemas.

Ainda teve mais um lance em que a equipe do CSA se esforçou, mas não conseguiu marcar mais um gol. Walter, ex-Paysandu, recebeu belo passe na entrada da área e cara a cara com o arqueiro chutou a bola em cima do rival, no rebote a defesa do Fortaleza afastou o perigo.

O Fortaleza teve uma chance de abrir o placar, no primeiro tempo. Após boa cobrança de falta de Dodô, a bola ficou pingando na área e Marcinho cabeceia, obrigando o goleiro fazer uma ótima defesa.

Sem gol, sem vitória, e mantendo a ponta

O CSA voltou para a última etapa disposto a sair vencedor da partida e tomar a liderança do Leão do Pici. Ainda no começo, Niltinho foi acionado em velocidade e ficou de frente para finalizar o goleiro, mas o atacante acabou tirando demais e bateu para fora.

Marcelo Boeck continuava salvando o Fortaleza, que ia se segurando como podia. E mais uma vez, Niltinho desperdiçou outra grande chance. Celsinho cobrou bonita falta e lançou na área, na sobra de bola o atacante acabou enchendo o pé demais e isolou a bola por cima do gol.

No fim do jogo, o CSA já se lançava como podia para o ataque em busca da vitória. O meia Daniel também perdeu uma grande oportunidade. Alemão invadiu a área e tocou para trás para a batida de Daniel, mas o meia acabou chutando fraco e deixou nas mãos de Boeck, garantindo o empate e a liderança para o Fortaleza.