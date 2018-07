Eduardo Baptista critica elenco do Coritiba após empate em casa

O Coritiba empatou em casa contra o São Bento, em 2 a 2, no Couto Pereira neste sábado (21), mas o empate teve gosto de derrota para o técnico do Verdão. Após abrir 2 a 0, o Coxa cedeu o empate e escapou de uma derrota, já que o São Bento teve um gol anulado nos minutos finais da partida. Eduardo Baptista acredita que, após 16 rodadas, o time não tem correspondido às expectativas.



"Essa coisa de ser o grande da Série B está no só no papel. A gente precisa jogar, precisa se expor, ter personalidade. Demos campo, esperávamos muito mais. Temos que voltar a vencer, jogar com personalidade", disse.



O técnico acredita que faltou comandar mais o jogo diante do Azulão. Segundo o comandante, a pressão não só da torcida, mas da diretoria é grande, e os jogadores precisam corresponder.



"O Coritiba é um clube muito grande. Houve uma cobrança, todos nós temos que fazer mais. É ter personalidade. Encarar, jogar em um time grande, imposição. Jogar em clube grande não é fácil, temos todos que assumir esta personalidade”, enfatizou.



A próxima chance do Coritiba voltar a atuar bem é na terça feira (24), às 19h15, contra o Goiás, no estádio Olímpico. Porém, mesmo com a atuação abaixo do esperado neste sábado, o técnico planeja poucas mudanças na equipe principal.



“Vamos estudar… Temos só dois dias até o próximo jogo, e não dá para fazer muitas alterações. Vai ser mais na base da conversa. Mas não foi só um ou outro jogador (que jogou mal). O time todo esteve abaixo. Não temos tempo para treinar, mas precisamos mudar urgente essa postura", concluiu.