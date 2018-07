Kleina lamenta empate e vê Chapecoense superior ao Santos " Fomos merecedores "

A Chapecoense não conseguiu sair do empate, em 0 a 0, com o Santos, na partida desse domingo (22), disputada na Arena Condá, em Chapecó. O resultado mantém a equipe sufocada pelo risco de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Verdão soma agora 16 pontos, dois a menos que o América-MG, primeiro time no Z4.

O técnico Gilson Kleina, que concedeu entrevista coletiva após o jogo, elogiou a postura da equipe durante a partida e quer manter esse desempenho para os próximos jogos.

"Tivemos arremates, tivemos vários escanteios, tivemos mais posse de bola. Vejo a equipe em uma crescente, espero continuar isso fora de casa. Sabemos que fora o adversário propõe mais, mas hoje por pouco não deixamos nosso torcedor alegre. O desempenho nos dá confiança", afirmou.

Kleina avaliou a Chape como sendo superior ao Peixe, explicando que o time alviverde controlou as ações no confronto. Mesmo sem o resultado, ele considerou o pós jogo como sendo vitorioso.

"Sentimento foi esse mesmo (de vitória). Infelizmente não vencemos, mas se tivesse que ter, fomos merecedores. Tivemos o controle, com uma postura diferente do jogo do Bahia. Vi momentos em que o Santos estava recuado, esperando nosso erro. Pensei que iam pressionar mais a saída de bola, mas neutralizamos", disse.

A Chapecoense agora enfrenta o Botafogo, na próxima quinta-feira (26), pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no estádio Nilton Santos e terá inicio às 19h30.