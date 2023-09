Guarani vence Chapecoense fora de casa e assume a vice-liderança da Série B

Na noite desta terça-feira (5), o Guarani venceu a Chapecoense, por 1 a 0, fora de casa, na abertura da 27ª rodada e é o novo vice-líder da Série B do Brasileiro. João Victor anotou para o Bugre ainda na etapa inicial.

Bugre pressiona e marca

O jogo começou com o Verdão fazendo valer estar em casa, com isso, logo buscou ser dominante e decisivo. Aos 25, Pavani desvia de cabeça na primeira trave, mas vê seu tento anulado por impedimento pelo VAR. Na sequência, em resposta do Bugre, Bruno José dominou na lateral esquerda e deu um belo cruzamento para João Victor na grande área. A ainda Chapecoense chegou a criar boas oportunidades, mas viu a falta de boa finalização pesar e foi para o vestiário em desvantagem.

Nada mudou

A etapa final começou, e o Verdão voltou com todo gás, chegando com perigo diversas vezes, mas, sempre pecando nas finalizações. Aos 15, Tomas Bastos bateu de primeira para fora. Na sequência, foi a vez de Bruno Leonardo desperdiçar em uma cabeçada, em lance parado por impedimento, noite triste para o Verdão.

Mas, e como fica?

Com o triunfo, o Bugre chega a 47 pontos e dorme na segunda posição, atrás apenas do Vitória, que tem dois pontos a mais. Já o time catarinense estaciona em 15° lugar, com 27 somados, e depende de uma combinação de resultados para não retornar ao Z4 da competição.

Próximos Jogos

A próxima partida do Guarani será no domingo (10), contra o Tombense, às 15h45, no Brinco de Ouro. Já a Chape volta a campo no sábado (9), justamente contra o Sampaio Corrêa, às 17h, no Castelão de São Luís.