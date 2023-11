Para Airton, goleiro da Chapecoense: “Saiu uma tonelada das costas”

O objetivo foi conquistado pela Chapecoense. A permanência na Série B é um alívio para o clube. Com os resultados paralelos na última rodada da Série B do Brasileiro neste sábado (26) e o triunfo de virada sobre o Vitória, por 3 a 1, a Chapecoense não foi rebaixada para a série C.

Para o goleiro Airton, o objetivo conquistado, mesmo que tenha permanecido na Série B, tirou um peso do corpo. E ressaltou que agora o importante é comemorar bastante.

"Um ano de muita luta. Saiu uma tonelada das costas, uma felicidade imensa. Temos que comemorar um pouco, porque somos merecedores da comemoração, sim, pelo tanto que sofremos esse ano. Não fizemos mais do que nossa obrigação. Mas do jeito que foi, tão sofrido, a gente merece comemorar".

Na partida que encerrou a temporada de 2024 da Chape, o vitória saíu na frente com um gol de Welder, mas viram Chape virar a partida com Marcinho, Kayke e Bruno Nazário. Com o resultado, o Verdão do Oeste conquistou os três pontos, viu os resultados paralelos ajudarem para a equipe estar na Série B no ano que vem.

Para a Chapecoense agora é pensar no planejamento do clube para 2024 com o campeonato Catarinense e a série B do campeonato Brasileiro. Muitos jogadores em fim de contrato devem sair e dar espaço a novos rostos no elenco da temporada 2024. Deve ter atenção a questão da comissão técnica que pode deixar o clube visando um treinador mais de renome para de fato fazer uma série B digna de um clube que já foi campeão da Copa Sudamericana.

Mas, a maior questão que a intituição Chapecoense deve trabalhar é em manter o torcedor engajado e focado em fazer com que a equipe chegue em os quatro melhores no Catarinense para conquistar vaga em copa do Brasil e tentar levar pra um acesso a série A do Campeonato Brasileiro. O que não pode ocorrer é rascimo por parte da torcida ou até mesmo que esta perca a paciência e invada o gramado durante um jogo, pois essas coisas acabam minando o ânimo dos atletas e gerando punições ao clube que dificultam chegar aos resultados esperados e necessários.