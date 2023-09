Chapecoense empata com Ceará e continua na degola da Série B

Na noite deste sábado (23), Chapecoense e Ceará empataram por 1 a 1, na Arena Condá. André Luiz anotou para o Verdão. Luiz Otávio arriscou e deixou tudo igual para o Vozão.

Verdão pressiona e marca

O jogo começou com o Ceará se impondo, indo pra cima do adversário. Aos 5, Barletta recebeu de Erick e mandou chute venenoso para a meta e quase marcou. A Chapecoense finalmente acordou, e começou a pressionar.

Aos 15, em jogada coletiva do Ceará, Erick mandou para área, Saulo fez o corta-luz e Barletta finalizou para fora. Na sequência, Marcinho foi lançado na ponta esquerda, cortou para o meio e foi derrubado na entrada da área, a bola sobrou para Pavani finalizar com muita categoria no ângulo esquerdo de André Luiz, abrindo o placar para o Verdão.

Vozão deixa tudo igual

A partida recomeçou com o Vozão no veneno, em busca do empate, mas apesar da maior posse de bola, o time não foi efetivo. Já o Verdão apareceu pouco ofensivamente, mas conseguiu levar mais perigo. Aos 53, Luiz Otávio aproveitou sobra de bola e finalizou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Airton, decretando assim o empate por 1 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, a Chapecoense segue na zona de rebaixamento, com 28 pontos. Já o Ceará tem 42 pontos e é o 11° na tabela.

Próximos jogos

A Chapecoense visita o Vila Nova no domingo (19), às 15h45, no Serra Dourada. O Ceará recebe o Atlético-GO no mesmo dia, mas às 18h, na Arena Castelão. Ambos duelam pela 30ª rodada.