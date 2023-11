Ituano e Chapecoense empatam pela Série B em duelo decisivo no final do campeonato

Na noite desta sexta-feira (17), o Ituano recebeu a Chapecoense no Novelli Jr, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acabou em 0x0, porém houveram muitas chances para os times, principalmente na primeira etapa.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo teve bastante chances de gols para os dois lados. As equipes, muito aguerridas, buscaram a todo instante abrir o placar, mas não conseguiram converter as oportunidades em gols. Com isso, a etapa inicial terminou empatada em 0 a 0. No tempo complementar, as jogadas perigosas diminuíram, muito pelo cansaço e por ter sido um jogo mais truncado. Mesmo assim, o jogo foi lá e cá.

A segunda etapa foi melhor para o lado da equipe de Itú, que criou bons lances, principalmente nos minutos finais, mas em um número reduzido. Aos 40min, Cristiano, lateral-esquerdo da Chapecoense, descontrolou-se e foi expulso por agredir um jogador adversário. Com todas adversidades, o confronto terminou empatado e sem gols.

Primeiro tempo

O duelo começou com tudo, no minuto inicial, levantamento de Bruno Nazário, cabeçada de Dourado e boa defesa de Jefferson Paulino. Aos 7 minutos, a Chapecoense chegou novamente com perigo, jogada pela ponta esquerda de Marcinho, outra finalização de cabeça de Henrique Dourado e, mais uma vez, o goleiro do Ituano trabalhou muito bem, fazendo a defesa.

O Ituano respondeu com nove minutos, em um chutaço de Yann Rollim, de fora da área, Airton fez uma defesaça para a equipe da Chape. E aos 27min, o Galo de Itú chegou com Mário Sérgio, que colocou a bola na área, Iury, de primeira, fez o passe pra pequena área, Cadorini finalizou com muito perigo e a bola passou triscando a trave direita do goleiro Airton. Nesse sentido, o 1º tempo encerrou com o placar em 0 a 0.

Segundo tempo

A partida envolveu um grau elevado de cansaço de ambos os times. Ocorreram poucas chances comparadas à etapa inicial, mas no final, a estrela foi Airton, que praticou excelentes intervenções para garantir o empate. Aos 4 min da segunda etapa, Henrique Dourado fez o inacreditável, em uma chance clara, cara a cara com o goleiro Jefferson Paulino, ele bateu com a perna direita, melhor para Jefferson Paulino que fez uma ótima intervenção.

Pelo lado do time mandante, em uma ótima oportunidade, com um chute muito forte de Yann Rollim, ocorreu mais uma linda defesa de Airton para seguir 0 a 0 no placar. E já nos acréscimos, aos 46, outro chute de fora da área, dessa vez, José Aldo finalizou, Airton defendeu de novo. Depois de todas os lances na partida, e o brilho de Airton, a partida terminou em igualdade sem gols no placar.

Próximos compromissos

No próximo sábado (25), acontece a última rodada da competição nacional da 2º divisão. Nesse contexto, todos os jogos serão disputados no mesmo horário, às 17h (horário de Brasília).

O Ituano jogará fora de casa contra o Avaí, na Ressacada. Por outro lado, a Chapecoense enfrentará o campeão Vitória, na Arena Condá.