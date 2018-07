Goiás e Coritiba se reencontram em disputa na parte de cima da tabela

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro, 19h15, terça-feira (24), no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Goiás e Coritiba estão colados na tabela da Série B. Com os mesmos 24 pontos, os times estão em 8° e 9° colocados, respectivamente. A partida ocorre nesta terça feira (24), às 19h15, no Estádio Olímpico. Apesar da mesma pontuação, as fases que as equipes vivem são bem diferentes. Enquanto o Esmeraldino vem de sete rodadas sem derrotas, o Coxa está pressionado pelo desempenho ruim - uma vitória nos últimos cinco jogos. Além disso, os paranaenses tem a pior campanha da competição jogando fora de casa, com apenas quatro pontos conquistados e nenhuma vitória.

As equipes já se enfrentaram esse ano pela terceira fase da Copa do Brasil, e o Goiás se deu melhor. Venceu por 1 a 0 em Goiânia e buscou em empate por 1 a 1 no Couto Pereira. O time goiano foi até as oitavas de final da competição, onde foi eliminado pelo Grêmio.

Ney Franco destaca confiança mesmo com desfalques

O Goiás está invicto há sete jogos e uma vitória pode significar uma vaga no G-4 da Série B. Porém a tarefa não será fácil, já que o Verdão perdeu o meio campista Renato Cajá e o artilheiro do campeonato Lucão, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Júnior Viçosa deve substituir o goleador, enquanto Tiago Luís e Maranhão brigam por vaga no meio de campo. O técnico Ney Franco se mostrou confiante mesmo com as baixas no elenco.

"São dois jogadores que estão jogando na sequência. Mas nosso grupo vem dando retorno. Os jogadores que têm entrado estão correspondendo à altura. Foi assim contra o Avaí, quando perdemos quatro peças. Nosso elenco tem jogadores para substitui-los e manter o mesmo nível. Com certeza será uma equipe forte", disse.

Baptista testa alternativas para melhorar rendimento

O Coxa também deve ter mudanças para o confronto. No último treinamento antes do jogo, o técnico Gilson Kleina fez alguns testes. Romércio pode entrar no lugar de Thalisson Kelven na zaga e, no meio campo, Simião e Julio Rusch são as opções já que Uillian Correia está suspenso.

O atacante Jonatas Belusso, que fez sua primeira partida com o Coritiba no último jogo, contra o São Bento, também se mostrou confiante, e espera que o Coxa consiga frear a boa fase do Goiás.



"Acredito na competência e na força do nosso grupo. Espero que amanhã tudo isso possa acontecer a nosso favor, que possamos ter uma noite iluminada. Tenho certeza que a gente pode sair com um resultado positivo. Não podemos olhar eles, mas sim o nosso trabalho", comentou.