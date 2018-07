Após empate sem gols diante do Coritiba, João Brigatti exalta postura da Ponte Preta

Na noite deste sábado (28), a Ponte Preta enfrentou o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela 18° da Série B do Campeonato Brasileiro e ficou no empate em 0 a 0.A equipe de Campinas criou o suficiente para ganhar, mas acabou parando no goleiro Wilson, que fez pelo menos quatro grandes defesas. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico João Brigatti exaltou a postura da equipe e se mostrou feliz com a atuação da equipe paulista.

"Se tivesse que ter um vencedor com certeza seria a Ponte Preta. Voltamos com aquele astral, com aquele foco que tinhamos antes das duas derrotas. Tivemos personalidade para jogar, mas infelizmente não concluímos em gols as oportunidades. Era para termos saído com uma vitória até maiúscula", disse Brigatti.

A Ponte Preta mostrou uma atitude bem diferente dos últimos jogos na derrota por 2 a 1 para o Boa Esporte e 1 a 0 para o Juventude. O empate trás boas lições para a sequência da temporada, segundo o treinador.

"Voltamos ao campeonato e é com esse espírito que temos que jogar. Estou feliz com a performance, criamos muitas oportunidades, e o que nos deixa muito feliz é isso. Nos da um alento e uma alegria que é essa Ponte Preta que voltou para o campeonato", comemorou.

Com o empate, a Macaca ocupa à décima posição no campeonato, com 25 pontos

O próximo compromisso da Ponte Preta é no próximo sábado (4), diante do Avai, no Estádio Moisés Lucarelli, às 19h.