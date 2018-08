Motivado, Thiago Galhardo renova com Vasco: "Vou me entregar"

O Vasco vem reforçando a equipe e, na tarde desta terça-feira (7), o cruz-maltino anunciou a permanência de Thiago Galhardo até o fim de 2019. Dono da camisa 8, o jogador chegou ao clube no início do ano.

O meio-campista soma 3 gols e 4 assistências em 21 jogos disputados. Seu primeiro gol foi na vitória por 3 a 1 contra o Volta Redonda, a partida ficou de marcada para o jogador por marcar em 18 segundos após o apito inicial em São Januário.



Com contrato renovado, o jogador se diz satisfeito por renovar e ajudar a equipe nas competições: "Muito feliz por ter assinado a renovação contratual. Apesar de pouco tempo no clube, são apenas oito meses, tenho uma identificação muito grande com a torcida. Me sinto privilegiado por defender uma equipe da grandeza do Vasco da Gama. Ter o vínculo renovado mostra que o trabalho tem sido bem feito lá . Vou me entregar ainda mais para obter um crescimento individual e contribuir para o fortalecimento do grupo. Que seja um período de alegria. Quero conquistar coisas grandes aqui dentro", destacou o meia em entrevista ao site oficial do clube.

Assim como a maioria das recentes negociações do Gigante da Colina, o novo acordo com o volante vai até o mês de dezembro do próximo ano, 2019. Maxi López, Leandro Castan e Vinicius Araújo são recém-chegados que também tem esse prazo de contrato.