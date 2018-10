Antes de confronto na Copa do Brasil, Chapecoense e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão

A Chapecoense se prepara para enfrentar o Corinthians, no próximo domingo (12), na Arena Condá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a reestreia de Guto Ferreira no comando técnico da equipe alviverde, que busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

Anunciado na última terça-feira (07), o treinador do Verdão explicou, em entrevista coletiva, que a mudança na postura da equipe pode não aparecer de imediato, mas com o desenvolvimento do trabalho, ele espera que o time apresente as alterações desejadas.

"Neste primeiro momento temos que mexer com o mental, porque informação não se assimila em um estalar de dedos. Precisa de tempo para treinar e ganhar a forma o que busca. É o dia a dia, a escolhas, as estratégias, as orientações que podem trazer uma resposta melhor", disse.

Questionado sobre a motivação dos jogadores com sua chegada, Guto elogiou a dedicação do elenco durante os treinamentos, mas considerando que é necessário ainda mais empenho, para fugir do Z4.

"Todos estão trabalhando pelo melhor. Estão conscientes que não fazemos a melhor campanha que podemos e que temos que melhor. Os treinamentos estão sendo interessantes em doação, mas temos que transformar em desempenho", avaliou.

Quem desfalcará o Furacão do Oeste para o jogo será Elicarlos. O clube divulgou que atleta sofreu lesão grau 2 na panturrilha esquerda e ficará de fora das próximas partidas.

Equipe se prepara para enfrentar o Corinthians (Sirli Freitas /Chapecoense)

No lado alvinegro do confronto, priorizando o duelo da Copa do Brasil, contra a mesma Chape, Osmar Loss indicou, no último treinamento, que entrará com a maioria do time reserva. Entre os titulares, apenas o goleiro Cássio e o volante Gabriel devem estar em campo no domingo.

A escolha de Loss dará oportunidade para que jogadores, como o centroavante Roger e o zagueiro Léo Santos possam se provar e voltar a brigar pela posição. O jovem defensor, de 19 anos, comentou sobre essa disputa. "Qualquer um busca a titularidade, todos buscam. Se eu não tivesse essa ambição não devia estar aqui", afirmou.

Entre os desfalques do Timão estão Pedro Henrique (suspenso), Douglas (dores no pé direito), Henrique (dores nas coxas), Jonathas (transição após lesão na coxa direita), Renê Júnior (lesão no joelho esquerdo) e Díaz (aprimorando o condicionamento físico).