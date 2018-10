Empresário do volante Jair revela que jogador já pensa em clube novo: “Cabeça está no Sport”

Desfecho positivo. É isso que espera que aconteça o volante Jair do Juventude nas negociações com o Sport. Grande destaque da Série B, o jogador ficou animado com a possibilidade de vestir a camisa do Leão e, segundo Vinícius Prates, empresário que gerencia a carreira do atleta, a cabeça do jogador já está totalmente em Recife e fora do clube de Caxias, como revelou à VAVEL Brasil. Contudo, Vinicius Prates também afirmou que existem outros clubes interessados.

"Estamos negociando. A cabeça do atleta já está totalmente no Sport. Ele quer muito ir. Por ser um destaque do time, um dos melhores volantes da Serie B e a torcida gostar dele, o Juventude está muito difícil quanto a liberação, mesmo com o contrato já acabando em dezembro".

As partes trabalham para que o entedimento seja finalizado até no mais tardar sexta-feira. Outra vez reiterando a vontade do jogador em jogar no Sport, o empresário garante: Jair não se vê mais no Juventude: "Jogador está com a cabeça fora do Juventude. Mas estamos negociando e trabalhando para até sexta resolver a situação".

Carreira

Nascido em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, Jair é uma revelação da base do Internacional. Pelo colorado, ele se profissionalizou e chegou a fazer nove jogos no time de cima. Posteriormente, após o vínculo ter acabado sem renovação, ele passou por Rio Vede de Goiás, Boa Esporte, Veranopolis e Juventude. Com 1,78m, em 2018 o volante teve destaque tanto no Campeonato Gaucho quanto está tendo na Serie B, sendo o maior "ladrão" de bolas da competição e tendo jogado todos os 18 jogos do time até agora.

Chegaria no Sport para ocupar a lacuna deixada por Anselmo. Carência na posição que o clube vem tentando preencher no mercado há mais de dois meses, porém sem sucesso.