Interino Valdir Bigode comandará Vasco contra  Ceará pelo Campeonato Brasileiro

Sem pressa para fechar com um comandante, o interino Valdir Bigode ganha a chance de comandar o Vasco no jogo contra o Ceará na 19° rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário.

Com a saída de Zé Ricardo do clube, Bigode teve a chance de comandar o time em três jogo. Teve um desempenho de dois empates e uma vitória. Com isso, o interino ganha a possibilidade de mostrar seu trabalho já que a diretoria não está correndo para que uma contratação aconteça.

Tendo seu nome como um dos possíveis profissionais aptos para comandar o Vasco, Alexandre Faria, diretor de futebol do clube, declarou que sua contratação deve ser tratada com cuidado, mas mesmo assim ele não é uma opção descartável, e que vai ser avaliado.

"A confiança no Valdir é total. Por enquanto, ele assume como interino. Valdir é uma pessoa maravilhosa. Está se preparando para isso, fazendo cursos. O momento dele vai chegar, mas não posso afirmar que é agora", disse Alexandre.

Até então, o clube sonha com a contratação de Abel Braga, mas o mesmo disse que não pretende assumir nenhum trabalho esse ano. Outros nomes como Jair Ventura, Roger Machado foram apontados mais ainda não foram procurados pelo clube oficialmente. Mas a questão financeira ainda pesa. O Vasco ainda tem dúvidas se deve contratar um técnico de nome e fazer um esforço para mantê-lo ou es escolhem um profissional mais novo e com um custo menor.