De volta a sua casa, Atlético-GO recebe Coritiba em confronto direto pelo G-4

INCIDENCIAS : Partida valida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no dia 18 de agosto às 16h30 no estádio Antônio Accioly

O Atlético-GO recebe neste sábado (18), às 16h30, o Coritiba, agora de volta ao estádio Antônio Accioly, que estava fora do cenário nacional desde 2013. O duelo compõe a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e pode ser uma oportunidade para os dois times de chegarem ao G-4. O que está mais próximo das primeiras colocações é o Atlético, com 31 pontos. O Coxa, por sua vez, soma 29.

Apesar da pequena diferença na pontuação, o Dragão está na quinta colocação, enquanto o Coxa se encontra no 10° lugar da competição. Com empates na última rodada – um resultado que fez com que Eduardo Baptista deixasse o cargo do time paranaense –, os clubes têm necessidades semelhantes de saírem vencedores do embate.

No último encontro entre os dois, o alviverde saiu vitorioso por 1 a 0 em jogo disputado no Couto Pereira e desempatou os números do retrospecto. No Campeonato Brasileiro em geral já houve sete partidas: foram 3 vitórias para o Tricolor Goiano, 4 para o Coritiba e apenas um empate.

Atlético-GO com desfalques importantes

Com um pouco menos de uma semana para treinos e decisões, o técnico Cláudio Tencati será obrigado a mudar o time que foi titular contra o Criciúma na última rodada. Isso porque quatro jogadores estão suspensos. Quem se junta também à essa lista é André Luis, que entrou no segundo tempo da partida.

Durante os treinamentos, Tencati sinalizou as prováveis alterações que serão vistas contra o Coritiba: Lucas Rocha deve entrar no lugar de Gilvan, Willam Alves no de Oliveira, e Mascarenhas substitui Bruno Santos. A maior preocupação, entretanto, está no quarto titular que também não irá a campo: Junior Brandão, artilheiro da Série B com nove gols foi expulso e não joga neste sábado. Denilson poderá ganhar sua primeira chance como titular no Dragão se substituir Brandão. No ataque também há a possibilidade da entrada de um meia, o que deixa Júlio César e Renato Rayzer adiantados.

O volante e capitão, Pedro Bambu, falou sobre a quantidade de desfalques no time durante coletiva concedida na quarta-feira (15): “A gente sabe que eles vão fazer falta. Mas todos que vão entrar vão dar conta do recado. (...) Isso não vai ser um fator que vai nos impedir de fazer uma boa partida. A gente sabe da qualidade do nosso grupo. Isso nos deixa confortável. Vamos procurar fazer um grande jogo, independente de quem vai entrar”, afirmou.

Coritiba com troca no comando e desfalque de última hora

Apesar do conturbado momento que o Coxa vive, com a demissão de Eduardo Baptista e da comissão técnica inteira no fim da rodada passada, o técnico efetivado Tcheco só tem uma missão: ganhar. A necessidade é grande não só para se aproximar do pelotão de cima, mas também porque o comandante já tem prazo: ele tem quatro jogos para dar novo ritmo ao Coritiba.

A empreitada pode não ser tão difícil, se for para comparar o número de desfalques. Enquanto o Dragão não poderá contar com cinco jogadores, um deles artilheiro da Série B, o alviverde só tem duas baixas para a partida. O lateral-esquerdo William Matheus está suspenso e o zagueiro Romércio foi cortado de última hora pelo departamento médico, já que foi constatada lesão muscular na coxa. Os prováveis substitutos são Thalisson Kelven e Abner – reintegrado ao elenco junto com Simião após a saída de Baptista –, respectivamente. Outra novidade provável é a estreia do meia Carlos Eduardo e do atacante Guilherme, apresentados ainda essa semana.

Durante a apresentação do meia na semana, ele falou um pouco sobre o momento de crise do Coxa e declarou que espera passar tranquilidade para os outros jogadores: “Já passei por muita coisa. Cheguei ao Vitória em momento turbulento. O futebol é isso, toda hora muda, cobranças de fora. Temos que estar preparados para isso. Sou bem tranquilo e quero ajudar a gurizada para seguir em frente”.