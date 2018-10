Yago Pikachu aprova cobrança da torcida do Vasco por maus resultados: “Coberta de razão”

Em São Januário, o Vasco recebeu o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Estava tudo calmo até o Vozão empatar e terminar o jogo em 1 a 1. Sob o comando de Valdir Bigode, após saída do ex-técnico Jorginho, o Gigante da Colina não agradou a torcida que vaiou o time no fim do jogo.

O empate para o Ceará, até então, foi mais vantajoso. Mesmo em décimo nono (19º) na tabela e com 17 pontos, o time está a cinco jogos sem perder, duas com vitórias em cima de Paraná e Fluminense.

Após o término da partida, Yago Pikachu comenta sobre o jogo e diz apoiar a torcida em relação a cobrança com o jogador. Também afirmou que não foi uma boa partida para todos e que o essencial é buscar pontos fora de casa.

“A torcida está coberta de razão. Tem que cobrar, a gente não está em uma situação confortável na tabela. Esse era um jogo muito importante para as nossas pretensões. A parte de baixo da tabela está muito equilibrada e a vitória de hoje nos dava uma tranquilidade pra essa próxima sequência que nossa equipe vai ter. Infelizmente não conseguimos os três pontos. Esse resultado é péssimo pra gente, então a gente tem que buscar fora de casa pra tentar recuperar. Faltou um pouquinho mais de paciência, a gente foi mais na euforia, deixou de trabalhar a bola, começou a cruzar de tudo quanto é jeito, a gente teve até oportunidade de fazer o gol, mas não foi aquela coisa mais trabalhada. Acho que faltou um pouco disso depois que ficamos com um a mais.”

O próximo confronto do Vasco é contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta (23), no estádio Independência às 20h.