Fortaleza vira no final contra Londrina e se mantém firme na liderança da Série B

Na noite deste sábado (25), Londrina e Fortaleza se enfrentaram pela 23ª rodada da Série B. Em um jogo movimentado, o time paranaense até surpreendeu saindo na frente, mas com o apoio massivo da torcida tricolor, o Tricolor acabaria virando. O gol da vitória e da virada foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo, para festa total nas arquibancadas da Arena Castelão.

Ousadia. Esse seria um termo que definiria o primeiro tempo do Londrina. Jogando fora de casa contra os líderes do campeonato, o Tubarão não se sentiu acanhado e foi para cima. Com chegadas rápidas e perigosas, o gol já parecia maduro e viria mesmo a acontecer aos 44 minutos.

O Fortaleza já comemorava o final do primeiro tempo para poder 'arrumar' o time, mas viu Felipe Ramon fazer valer o prévio domínio do Londrina. Em escanteio batido com perfeição por Higor Leite, o lateral direito se antecipou no primeiro pau e testou firme, sem dar chances a Marcelo Boeck. Placar inaugurado e tensão entre os torcedores do Leão.

O gol tardio do Londrina não desanimou o Fortaleza. Há uma semana o time havia passado pela mesma situação contra o Boa Esporte. E conseguiu virar ainda com menos tempo que todo os 45 mais acréscimos que teria na partida deste sábado. Sob essa impulsão, o tricolor enfim tomou conta do jogo como bem esperava sua torcida. Com vantagem no placar, o Londrina não foi mais o mesmo: se retraiu no campo de defesa e vislumbrou um contra-ataque fatal para matar o jogo.

Algo que acabou não acontecendo. Pressionando na etapa final, a força do ataque foi efetiva aos 20 minutos. Gustavo saiu livre na frente do gol. Desesperado, o goleiro Vagner saiu rápido da meta e derrubou o centroavante tricolor. Pênalti marcado. E pior: expulsão do goleiro, que já tinha levado cartão amarelo anteriormente, . Na cobrança, o lateral esquerdo Bruno Melo não desperdiçou e empatou o jogo: 1 a 1, e vantagem numérica para os mandantes.

Nesse momento, entendendo naturalmente o contexto da partida, a torcida fez pulsar o Castelão. O que empolgou os jogadores, ainda mais frenéticos para partirem para o ataque. Encostado á parede, o Londrina resistiu até aonde pôde. Com duas linhas de quatro frente á area e muita cera para levar o pontinho para casa. As intenções, entretanto, foram em vão.

Aos 40 minutos outra vez Gustavo apareceria. Agora para dar mais ênfase ao seu apelido: o de 'Gustagol'. O centroavante aproveitou rebote do goleiro Alan e só empurrou com o gol aberto. Presença de área e toque final fatais para encaminhar mais três pontos para o Fortaleza na Serie B. Com um homem a menos, pouco restou a fazer o time paranaense, que acabou por vê mesmo os mandantes comemorarem o resultado pós apito final do árbitro.

O resultado manteve o Fortaleza tranquilo na liderança. Agora com 46 pontos e cada vez mais próximo do acesso. São dez pontos a mais que o primeiro time fora do G-4, hoje o Goiás. Já o Londrina, segue sofrendo riscos de entrar na zona do rebaixamento. Continua com 27 pontos, apenas dois a mais que o Brasil de Pelotas, primeiro do Z-4.

O Fortaleza volta a campo no próxima sábado (1º/9), quando enfrenta o Goiás, no Olímpico de Goiânia, às 19h. Um dia antes, na sexta-feira (31), o Londrina recebe o Atlético-GO, às 19h15.