Vasco empresta atacante Paulo Vitor ao Albacete, da Espanha

Em meio ao turbulento momento vivido nos bastidores de São Januário, o Vasco ainda se articula, com chegadas e saídas de jogadores e técnicos. Um dos últimos a se despedir dos seus companheiros, foi o atacante Paulo Vitor, de apenas 20 anos. O Gigante da Colina acertou o empréstimo do atleta ao Albacete, clube da segunda divisão da Espanha.

O contrato vai até junho de 2019, com opção de compra. A negociação tem como função, dar rodagem ao jogador, que é tratado como uma joia do clube mas que precisa de experiência e, por isso, novos ares possam dar a Paulo Vitor, uma chance de jogar bem, em um torneio de menor expressão.

Essa será a primeira experiência do jogador, fora do país. O atacante não esteve presente na lista de relacionados das duas últimas partidas, por conta da negociação. Mesmo vivendo um momento regular na temporada, Paulo Vitor é tratado como um investimento do clube.

No ano passado, foi artilheiro da categoria sub-20 e mostrava desenvoltura no seu estilo de jogo, que tinha como característica, o drible e a velocidade. Quando foi promovido aos profissionais, chegou a ser o "xodó" da torcida, entrando no segundo tempo das partidas e fazendo jogos dignos de elogios.

Porém, no decorrer da temporada, foi tendo uma queda no seu rendimento, sendo esquecido pelos treinadores que passaram pelo clube. Ao todo, foram apenas 31 jogos, sendo todos entrando no decorrer da partida, marcando três gols.

A diretoria e a torcida, esperam que essa nova etapa do atacante seja positiva para que, na volta ao clube, Paulo Vitor volte a desempenhar jogos como quando atuou na base e no início de sua trajetória no time principal do Vasco.