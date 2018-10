Matheusinho lamenta derrota do América-MG e falta de qualidade no último passe

Depois de um ano sem jogar devido a um rompimento no ligamento do joelho, Matheusinho foi titular no confronto entre América-MG e Botafogo. No entanto, a equipe Alviverde perdeu por 1 a 0, neste domingo, no Nilton Santos.

No final do jogo, o meia-atacante avaliou o desempenho do Coelho. Segundo ele, o time mineiro poderia ter caprichado mais no último passe.

“Nossa equipe estava bem, coseguindo encaixar os passes, mas estavamos pecando no último passe. Não conseguimos impor nosso futebol. Agora é levantar a cabeça e trabalhar bem para conseguir uma vitória na próxima rodada para embalar nesse campeonato", comentou.

Matheusinho ainda revelou a sobre a evolução da lesão e espera que em questão de tempo possa contribuir mais tempo nos gramados.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

“Vim de uma lesão muito grave. Hoje é a primeira partida que joguei os 90 minutos, a cada dia mais evoluindo para ajudar o América da melhor forma”, frisou.

O América-MG volta a entrar em campo no próximo sábado. A equipe Alviverde encara o São Paulo, no Morumbi, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.